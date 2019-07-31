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"Слуга народу" заплатила "1+1" третину всіх виборчих грошей

Середа, 31 липня 2019, 18:15

На виборчу кампанію партія "Слуга народу" назбирала 114,65 мільйона гривень.

Про це свідчить її остаточний фінансовий звіт про використання коштів виборчого фонду, оприлюднений на сайті ЦВК.

Громадський рух "Чесно" вказує, що більшість з цієї суми – понад 93 мільйони –  спрямували на агітацію на телебаченні.

З них аж 43,2 мільйона заплатили підприємствам, що входять до медіахолдингу "1+1 Media", акціонером якого є Ігор Коломойський.

 

Телеканали "ICTV", "Новий канал" і "СТБ" з холдингу Віктора Пінчука "StarLightMedia" отримали трохи більш ніж 19,7 мільйона гривень.

ТРК "Україна" Ріната Ахметова віддали 16,6 мільйона, а телеканалу "Інтер" Дмитра Фірташа й Сергія Льовочкіна – 16,3 мільйона.

"Слуга народу" заплатила ТОВ "ЗЕ МЕДІА" за зовнішню рекламу 16,99 мільйона грн.

На агітацію на радіо було витрачено майже 3 млн гривень.

Решта грошей пішла на інтернет-рекламу, друковану агітацію, сувеніри, агітацію в друкованій пресі, організацію агітаційних заходів.є

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"Українська правда" у Threads

Теми: Слуга народуЗеленськийвибори
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