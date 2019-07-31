"Слуга народа" заплатила "1+1" треть всех избирательных денег

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Среда, 31 июля 2019, 18:15

На избирательную кампанию партия "Слуга народа" собрала 114,65 миллиона гривен.

Об этом свидетельствует ее окончательный финансовый отчет об использовании средств избирательного фонда, обнародован на сайте ЦИК.

Общественное движение "Чесно" указывает, что большинство из этой суммы – свыше 93 миллиона – направили на агитацию на телевидении.

Из них до 43,2 миллиона заплатили предприятиям, входящим в медиахолдинг "1+1 Media", акционером которого является Игорь Коломойский.

Телеканалы "ICTV", "Новый канал" и "СТБ" из холдинга Виктора Пинчука "StarLightMedia" получили чуть более 19,7 миллиона гривен.

 

ТРК "Украина" Рината Ахметова отдали 16,6 миллиона, а телеканалу "Интер" Дмитрия Фирташа и Сергея Левочкина – 16,3 миллиона.

"Слуга народа" заплатила ООО "СЭ МЕДИА" за наружную рекламу 16,99 миллиона рублей.

На агитацию на радио было потрачено почти 3 млн гривен.

Остальные деньги пошли на интернет-рекламу, печатную агитацию, сувениры, агитацию в печатной прессе, организацию агитационных мероприятий.

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Темы: Слуга народа Зеленский виборы


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