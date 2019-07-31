Перший тур Прем'єр-ліги "Динамо" та "Шахтар" починають з перемог

Київське "Динамо" та донецький "Шахтар" отримали стартові перемоги в матчах 1 туру української Прем`єр-Ліги.

Динамівці з "Карпатами" видали не надто видовищний матч у Львові. Кияни були сильнішими, вигравши з рахунком 2:0.

Два своїх переможних голи динамівці забили ще в першому таймі. На 42-й хвилині після прострілу Віталія Буяльского Олексій Ковтун корпусом забив м`яча у власні ворота - 1:0. Через кілька хвилин раунок став вже 2:0. Артем Беседін реалізував пенальті за фол Олексія Гуцуляка у власному штрафному майданчику.

"Карпати" біля воріт "Динамо" проблем в цій грі так і не створили. Мали шанс підопічні Олександра Хацкевича забити і третій гол, але після удару Віктора Циганкова м`яч пролетів трохи вище поперечки воріт.

Донецький "Шахтар" на виїзді отримав доволі нервову перемогу над "Олександрією". Після першого тайму "гірники" поступалися з рахунком 0:1. Хоча ще на старті матчу Марлос не реалізував пенальті у ворота господарів поля. Український бразилець не зумів переграти Юрія Паньківа з 11 метрів.

Ще один момент у донеччан був у Давида Хочолави, який ударом головою пробив у штангу воріт. "Олександрія" також видала кілька гострих випадів в атаці, а на 42-й хвилині забила "Шахтарю". Після швидкої контратаки Максим Третяков пробив у кут воріт Андрія П`ятова ударом з метрів 18-ти.

У другому таймі "Шахтар" повністю переграв і перебігав "Олександрію". Щоправда на 47-й хвилині в олександрійців був момен біля воріт гірників, коли після удару Євгенія Банада м`яч пролетів поруч зі штангою воріт П`ятова.

На 58-й хвилині "Шахтар" зрівнює рахунок. Після прострілу від Тайсона Гліб Бухал зрізає м`яча у власні ворота - 1:1. Надалі було кілька небезпечних ударів від Тайсона та Марлоса.

На 73-й хвилині гості забивають другий гол. Тайсон дійшов до штрафного майданчика, змістився до центру, і пробив у дальній кут воріт Паньківа - 2:1.

Вже на другій доданій хвилині до основного часу рахунок став 3:1. Атаку розігнав Тайсон, а завершив влучним ударом з метрів восьми повз Дентінью.