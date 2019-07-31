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Первый тур Премьер-лиги "Динамо" и "Шахтер" начинают с побед

Среда, 31 июля 2019, 21:33

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" получили стартовые победы в матчах 1 тура украинской Премьер-Лиги.

Динамовцы с "Карпатами" выдали не слишком зрелищный матч во Львове. Киевляне были сильнее, выиграв со счетом 2:0.

Два своих победных гола динамовцы забили еще в первом тайме. На 42-й минуте после прострела Виталия Буяльского Алексей Ковтун корпусом забил мяч в собственные ворота – 1:0. Через несколько минут счет стал 2:0. Артем Беседин реализовал пенальти за фол Алексея Гуцуляка в своей штрафной.

"Карпаты" у ворот "Динамо" проблем в этой игре так и не создали. Имели шанс подопечные Александра Хацкевича забить и третий гол, но после удара Виктора Цыганкова мяч пролетел чуть выше перекладины ворот.

Донецкий "Шахтер" на выезде получил довольно нервную победу над "Александрией". После первого тайма "горняки" уступали со счетом 0:1. Хотя еще на старте матча Марлос не реализовал пенальти в ворота хозяев поля. Украинский бразилец не сумел переиграть Юрия Панькова с 11 метров.

Еще один момент у дончан был у Давида Хочолавы, который ударом головой пробил в штангу ворот. "Александрия" также выдала несколько острых выпадов в атаке, а на 42-й минуте забила "Шахтеру". После быстрой контратаки Максим Третьяков пробил в угол ворот Андрея Пятова ударом метров с 18-ти.

Во втором тайме "Шахтер" полностью переиграл и перебегал "Александрию". Правда, на 47-й минуте у александрийцев был момент у ворот горняков, когда после удара Евгения Банада мяч пролетел рядом со штангой ворот Пятова.

На 58-й минуте "Шахтер" сравнивает счет. После прострела от Тайсона Глеб Бухал срезает мяч в собственные ворота – 1:1. В дальнейшем было несколько опасных ударов от Тайсона и Марлоса.

На 73-й минуте гости забивают второй гол. Тайсон пришел в штрафную, сместился в центр и пробил в дальний угол ворот Панькова – 2:1.

Уже на второй добавленной к основному времени минуте счет стал 3:1. Атаку разогнал Тайсон, а завершил точным ударом метров с восьми мимо Дентинью.

Николай Аврамчук, для УП
Темы: футбол
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