Поліція кваліфікувала напад на "Укрінформ" як хуліганство

Деталі: "Слідчим відділ Шевченківського управління поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу", – ідеться у повідомленні.

Поліція кваліфікувала як хуліганство напад групи молодиків на учасників прес-конференції "Укрінформу", присвяченої виборам у Донецькій області.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"