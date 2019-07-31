Поліція кваліфікувала напад на "Укрінформ" як хуліганство
Джерело: поліція Києва
Поліція кваліфікувала як хуліганство напад групи молодиків на учасників прес-конференції "Укрінформу", присвяченої виборам у Донецькій області.
Деталі: "Слідчим відділ Шевченківського управління поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу", – ідеться у повідомленні.
Правопорушникам загрожує 4 роки позбавлення волі.
Історія питання:
- 30 липня на прес-конференцію в "Укрінформі" увірвалися молодики у футболках з написом "Традиція і порядок". Подія була присвячена виборам на мажоритарному окрузі №50.
- Молодики вибили двері і вбігли до зали з криками "Сепаратист Аксьонов!". Закидали яйцями самовисуванця Андрія Аксьонова, який перераховував фальсифікації на виборах.
- Поліція затримала двох правопорушників.
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