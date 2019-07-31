Полиция квалифицировала нападение на "Укринформ" как хулиганство
Среда, 31 июля 2019, 22:39
Источник: полиция Киева
Полиция квалифицировала как хулиганство нападение группы молодчиков на участников пресс-конференции "Укринформа", посвященной выборам в Донецкой области.
Детали: "Следственный отдел Шевченковского управления полиции начал уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса", - гласит сообщение.
Правонарушителям грозит 4 года лишения свободы.
История вопроса:
- 30 июля на пресс-конференцию в "Укринформе" ворвались молодчики в футболках с надписью "Традиция и порядок". Событие было посвящено выборам на мажоритарном округе №50.
- Молодчики выбили двери и вбежали в зал с криками "Сепаратист Аксенов!". Забросали яйцами самовыдвиженца Андрея Аксенова, перечислявшего фальсификации на выборах.
- Полиция задержала двух правонарушителей.
Украинская правда