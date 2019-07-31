Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Полиция квалифицировала нападение на "Укринформ" как хулиганство

Среда, 31 июля 2019, 22:39

Источник: полиция Киева 

Полиция квалифицировала как хулиганство нападение группы молодчиков на участников пресс-конференции "Укринформа", посвященной выборам в Донецкой области.

Детали: "Следственный отдел Шевченковского управления полиции начал уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса", - гласит сообщение.

Правонарушителям грозит 4 года лишения свободы.

История вопроса: 

  • 30 июля на пресс-конференцию в "Укринформе" ворвались молодчики в футболках с надписью "Традиция и порядок". Событие было посвящено выборам на мажоритарном округе №50. 
  • Молодчики выбили двери и вбежали в зал с криками "Сепаратист Аксенов!". Забросали яйцами самовыдвиженца Андрея Аксенова, перечислявшего фальсификации на выборах. 
  • Полиция задержала двух правонарушителей.

Украинская правда
Темы: полициянападение
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
полиция
В Белой Церкви церковники УПЦ МП отказались покидать собор, есть столкновения
В полицию Киевщины подали более 6 тысяч заявлений о розыске уклонистов
За время войны на Киевщине погибло 1376 человек, пропавших без вести 317 - Небытов
Последние новости
08:23
Еще шестеро гражданских ранены из-за обстрелов РФ на Херсонщине
08:04
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 17 танков и три самолета - Генштаб
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
Все новости...
Реклама: