Полиция квалифицировала нападение на "Укринформ" как хулиганство

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Среда, 31 июля 2019, 22:39

Источник: полиция Киева 

Полиция квалифицировала как хулиганство нападение группы молодчиков на участников пресс-конференции "Укринформа", посвященной выборам в Донецкой области.

Детали: "Следственный отдел Шевченковского управления полиции начал уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса", - гласит сообщение.

Правонарушителям грозит 4 года лишения свободы.

История вопроса: 

  • 30 июля на пресс-конференцию в "Укринформе" ворвались молодчики в футболках с надписью "Традиция и порядок". Событие было посвящено выборам на мажоритарном округе №50. 
  • Молодчики выбили двери и вбежали в зал с криками "Сепаратист Аксенов!". Забросали яйцами самовыдвиженца Андрея Аксенова, перечислявшего фальсификации на выборах. 
  • Полиция задержала двух правонарушителей.

Украинская правда

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Темы: полиция нападение


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