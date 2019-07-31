Полиция квалифицировала нападение на "Укринформ" как хулиганство

Полиция квалифицировала как хулиганство нападение группы молодчиков на участников пресс-конференции "Укринформа", посвященной выборам в Донецкой области.

Украинская правда

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