Швейцарія може конфіскувати заморожені гроші Іванющенка

У Швейцарії заблоковані 72 мільйони франків колишнього соратника Віктора Януковича, екс-депутата від "Партії регіонів" Юрія Іванющенка, ці кошти можуть конфіскувати.

Про це повідомляє DW.com.

Гроші заблоковані у рамках кримінальної справи про розкрадання у 2013 році десятків мільйонів доларів, отриманих Україною від продажу квот за Кіотським протоколом.

Правоохоронці підозрюють, що підконтрольні дружині Іванющенка фірми отримали від держави без тендера замовлення на утеплення шкіл та інших об'єктів соціальної інфраструктури за "кіотські" кошти, але роботи не виконали, а гроші вивели до Швейцарії.

Також у рамках цієї справи заблокований бізнес-центр вартістю близько 20 мільйонів євро, який наполовину належить Іванющенку.

Ірина Іванющенко відкидає всі звинувачення і запевняє, що заблоковані гроші не пов'язані з чоловіком і "кіотським" замовленням.

Наразі одіозний екс-регіонал за допомогою рішень українських судів намагається розморозити гроші.

У квітні цього року Київський апеляційний суд зобов'язав прокуратуру закрити "кіотське" кримінальне провадження "через затягування розслідування".

Інше подібне рішення суд виносив у 2017 році, але воно було скасоване у Касаційному кримінальному суді.

Іванющенко також намагається позиватись у Швейцарії, однак досі суди цієї країни відхиляли його позови.

Федеральне відомство юстиції Швейцарії постановило, що кошти будуть розморожені лише у тому разі, якщо Генеральна прокуратура України повідомить швейцарську сторону про неможливість доведення справи до судового вироку.

Але навіть якщо генпрокурор і напише до Швейцарії листа про те, що провадження закрите, це не означатиме автоматичного розмороження коштів.

Причина в тому, що прізвище Іванющенка міститься у швейцарському санкційному списку.

За законом Швейцарії, країна може не розморожувати активи іноземних ексможновладців, навіть коли їхні країни заривають провадження.

У такому разі гроші можуть бути конфісковані на користь швейцарського бюджету.

Щоби врятувати активи від конфіскації, Іванющенко з грудня 2017 року вимагає видалити його прізвище із санкційного списку, але Швейцарія не поспішає це робити.

Видання відзначає, що наразі в України є все необхідне для розслідування справи. Ще у 2017 році Швейцарія передала Україні банківські документи, які можуть довести незаконне походження грошей на рахунках Юрія Іванющенка і його родини.

Федеральний адміністративний суд вважає, що переданих доказів може виявитись цілком достатньо, аби українська сторона домагалася у Швейцарії конфіскації коштів Іванющенка і передачі їх Україні.

Нагадаємо: