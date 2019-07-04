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Під Конституційним судом мітингують на захист люстрації

Четвер, 4 липня 2019, 10:51

Під Конституційним судом відбувається протест проти скасування закону "Про очищення влади".

Акція відбувається у четвер 4 липня, коли суд має розглядати конституційність закону. 

Участь у акції беруть політичні сили "Голос" Святослава Вакарчука, "Європейська солідарність" Петра Порошенка, "Свобода", "Національний корпус".

 
фото: facebook "Свободи"

На акцію особисто прийшов також співак і політик Святослав Вакарчук.

Більшість організацій прийшли під суд з партійними прапорами, крім "Голосу", який закликав не приносити символіку. Через це між Вакарчуком та представниками націоналістів сталась суперечка.

"Об'єднані націоналісти пікетують Конституційний суд, де розглядається питання відміни закону про люстрацію. Скасування люстрації відкриває можливість проросійським реваншистам, регіоналам часів Януковича безперешкодно повертатися до влади. Ми не допустимо скасування закону про люстрацію, реваншу не буде", – написав у соцмережі прес-секретар "Нацкорпусу" Роман Чернишев.

Нагадаємо:

  • 3 липня кілька політсил і громадські активісти оголосили про акцію на захист закону про люстрацію.
  • Закон "Про очищення влади" Верховна Рада ухвалила після Революіції гідності, у вересні 2014 року. Він забороняє до 2024 року обіймати певні владні посади, окрім виборних, особам, які сприяли узурпації влади екс-президентом Вікторем Януковичем.
  • У 2015 році 47 народних депутатів від "Опозиційного блоку" поскаржились до Конституційного суду на закон про люстрацію. Також кілька подань щодо закон до КС направив Верховний Суд.
  • Перед другим туром президентських виборів журналісти повідомляли, що тодішній радник у штабі Володимира Зеленського Андрій Богдан, призначений пізніше главою Адміністрації президента, потрапляє під люстрацію і мав таємну зустріч з главою КС.

Українська правда
Теми: КСлюстраціяакції
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