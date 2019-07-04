Під Конституційним судом мітингують на захист люстрації

Під Конституційним судом відбувається протест проти скасування закону "Про очищення влади".

Акція відбувається у четвер 4 липня, коли суд має розглядати конституційність закону.

Участь у акції беруть політичні сили "Голос" Святослава Вакарчука, "Європейська солідарність" Петра Порошенка, "Свобода", "Національний корпус".

фото: facebook "Свободи"

На акцію особисто прийшов також співак і політик Святослав Вакарчук.

Більшість організацій прийшли під суд з партійними прапорами, крім "Голосу", який закликав не приносити символіку. Через це між Вакарчуком та представниками націоналістів сталась суперечка.

"Об'єднані націоналісти пікетують Конституційний суд, де розглядається питання відміни закону про люстрацію. Скасування люстрації відкриває можливість проросійським реваншистам, регіоналам часів Януковича безперешкодно повертатися до влади. Ми не допустимо скасування закону про люстрацію, реваншу не буде", – написав у соцмережі прес-секретар "Нацкорпусу" Роман Чернишев.

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