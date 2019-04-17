Юрист Зеленського, який потрапляє під люстрацію, мав таємну зустріч з головою КС - "Схеми"

Радник-юрист у штабі кандидата Володимира Зеленського Андрій Богдан потрапляє під обмеження люстраційного закону і не може працювати на державній службі.

Про це повідомляють "Схеми", посилаючись на дані журналу відвідувань Конституційного суду, копія якого опинилися у їхньому розпорядженні.

"При цьому 13 березня він таємно відвідував Конституційний суд, де, схоже, мав зустріч із головою суду Станіславом Шевчуком. Саме цей суд наразі вирішує долю закону "Про очищення влади" і може визнати люстрацію неконституційною", - зауважують журналісти.

​За отриманою журналістами інформацією, Андрій Богдан відвідував Конституційний суд 13 березня 2019 року. У графі "замовник пропуску" для Богдана значиться "1 прийм." (перша приймальня, тобто приймальня голови суду).

Головою Конституційного суду України є Станіслав Шевчук.

У "Схемах" розповіли, що Богдан відмовився відповідати на запитання, яка була мета його відвідин Конституційного суду.

Тиждень тому він запевнив журналістів "Схем" що не розмовляв із Володимиром Зеленським щодо свого призначення на будь-яку посаду.

"Я дуже-дуже давно знайомий із Володимиром Зеленським. Це приватна частина життя... Я з ним дружу давним-давно. І я вам говорю, що я ніколи – ні давно, ні зараз, ні сьогодні, ні місяць тому, ні півроку тому не розмовляв з ним про зайняття мною жодної посади", – заявив Андрій Богдан журналістам "Схем".

Журналісти також намагались зв’язатись з головою суду Станіславом Шевчуком. Спочатку він не відповідав на дзвінки, а потім його телефон був вимкнений.

Конституційний суд понад чотири роки розглядає справу щодо конституційності окремих положень закону "Про очищення влади" (люстрації).

Журналісти розповіли, що відповідно до закону "Про очищення влади", Андрій Богдан не може протягом 10 років працювати на держслужбі з часу вступу закону в силу (тобто до жовтня 2024 року). Він потрапляє під обмеження, бо двічі обіймав посаду урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики за часів президентства Віктора Януковича.

"Вперше його призначив на цю посаду Микола Азаров 17 березня 2010 року, звільнив 14 лютого 2011 року своїм указом президент Віктор Янукович. Вдруге Азаров призначив Андрія Богдана урядовим уповноваженим 11 липня 2013 року, а звільнив уже Арсеній Яценюк після Революції Гідності 5 березня 2014 року за власним бажанням", - зазначають у "Схемах".

Відповідно до ЗУ "Про очищення влади" посада Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики входить до переліку посад, щодо яких здійснюються заходи з очищення влади.

Крім цього, Богдан фігурує у звіті Департаменту з питань люстрації про результати збору та узагальнення інформації щодо реалізації Закону "Про очищення влади" як особа, у якої "виявлені критерії люстрації".

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