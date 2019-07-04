Смешко каже, що готовий йти в коаліцію із "Слугою народу"
Четвер, 4 липня 2019, 15:08
Лідер партії "Сила і честь" Ігор Смешко заявив, що в разі проходу у Верховну Раду його партія готова до коаліції із президентською партією "Слуга народа".
Про це він сказав в інтерв’ю голові свого штабу Дмитру Гордону.
На запитання, як він ставиться до коаліції з "Слугою народу", Смешко відповів "позитивно".
"Єдине – треба об'єднуватися на базі стратегії, плану дій, спільного розуміння, що потрібно не просто стати на чолі", - додав він.
Також Смешко сказав, що під час другого туру президентських виборів підтримував Володимира Зеленського.
"Вочевидь, на той час меншим злом був той, хто став президентом", - сказав він.
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Нагадаємо:
- Засновник інтернет-видання "ГОРДОН" Дмитро Гордон очолив передвиборчий штаб екс-кандидата в президенти та лідера партії "Сила і честь" Ігоря Смешка.
- Згідно із останніми опитуваннями партія Смешка перебуває на межі 5% бар’єру.