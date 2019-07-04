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Смешко каже, що готовий йти в коаліцію із "Слугою народу"

Четвер, 4 липня 2019, 15:08

Лідер партії "Сила і честь" Ігор Смешко заявив, що в разі проходу у Верховну Раду його партія готова до коаліції із президентською партією "Слуга народа".

Про це він сказав в інтерв’ю голові свого штабу Дмитру Гордону.

На запитання, як він ставиться до коаліції з "Слугою народу", Смешко відповів "позитивно".

"Єдине – треба об'єднуватися на базі стратегії, плану дій, спільного розуміння, що потрібно не просто стати на чолі", - додав він.

Також Смешко сказав, що під час другого туру президентських виборів підтримував Володимира Зеленського.

"Вочевидь, на той час меншим злом був той, хто став президентом", - сказав він.

Читайте також: "Я сказав Смешку: "Якщо ви не підете, піду я…" – Дмитро Гордон

Нагадаємо:

  • Засновник інтернет-видання "ГОРДОН" Дмитро Гордон очолив передвиборчий штаб екс-кандидата в президенти та лідера партії "Сила і честь" Ігоря Смешка.
  • Згідно із останніми опитуваннями партія Смешка перебуває на межі 5% бар’єру.

"Українська правда" у Threads

Теми: Смешковибори
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