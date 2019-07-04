"Слуга народу" втрачає позиції, "Голос" і "Батьківщина" зрівнялися - свіжий рейтинг

Наразі п'ять політичних партій долають 5% прохідний бар'єр і мають шанс потрапити до Верховної ради 9 скликання.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" протягом 29 червня – 3 липня.

Зазначається, що лідером електоральних симпатій серед політичних сил є партія "Слуга народу", яку готові підтримати 42,3% тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями.

Також, наразі, долають прохідний бар’єр партія "Опозиційна платформа – За життя" (13,4%), партія "Європейська Солідарність" (8,3%), партія "Голос" (7,2%) та "Батьківщина" (7,2%).

інфографіка соцгрупи "Рейтинг"

Крім того, партію "Сила і честь" готові підтримати 3,8%, "Опозиційний блок" – 3,1%, партію "Українська стратегія Гройсмана" – 2,8%, партії "Громадянська позиція" та Радикальну партію – по 2,4%, партію ВО "Свобода" – 2,3%.

Повідомляється, що рейтинг інших політичних сил – менше 2%.

Опитування було проведено серед населення України від 18 років і старше, методом особистого інтерв'ю. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення.

Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.

Читайте також: Кого українці проводять в Раду за списками. Моделювання

Нагадаємо: