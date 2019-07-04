"Слуга народу" втрачає позиції, "Голос" і "Батьківщина" зрівнялися - свіжий рейтинг

101881 перегляд
Четвер, 4 липня 2019, 15:11
колаж УП

Наразі п'ять політичних партій долають 5% прохідний бар'єр і мають шанс потрапити до Верховної ради 9 скликання.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" протягом 29 червня – 3 липня. 

Зазначається, що лідером електоральних симпатій серед політичних сил є партія "Слуга народу", яку готові підтримати 42,3% тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями. 

Також, наразі, долають прохідний бар’єр партія "Опозиційна платформа – За життя" (13,4%), партія "Європейська Солідарність" (8,3%), партія "Голос" (7,2%) та "Батьківщина" (7,2%).

 
інфографіка соцгрупи "Рейтинг"

Крім того, партію "Сила і честь" готові підтримати 3,8%, "Опозиційний блок" – 3,1%, партію "Українська стратегія Гройсмана" – 2,8%, партії "Громадянська позиція" та Радикальну партію – по 2,4%, партію ВО "Свобода" – 2,3%.

Повідомляється, що  рейтинг інших політичних сил – менше 2%.

Опитування було проведено серед населення України від 18 років і старше, методом особистого інтерв'ю. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення.

Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%. 

Читайте також: Кого українці проводять в Раду за списками. Моделювання

 Нагадаємо:

  • Вибори до Верховної ради повинні відбутися 21 липня.
  • Згідно з опитуванням соціологічної групи "Рейтинг" від 20-24 червня, партію "Слуга народу" підтримували 45,3% тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями.
  • Також прохідний бар’єр долають "Опозиційна платформа – За життя" (12,1%), партія "Голос" (8,4%), "Європейська Солідарність" (7,2%) та "Батьківщина" (7,0%).  
  • Директор Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович заявив, що у президентській партії "Слуга народу" фіксується падіння рейтингу, проте воно не критичне.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: вибори Верховна Рада соціологія опитування


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У списку "Слуги народу" є помічники ексрегіоналів і порошенківців – Чесно 4 липня 2019, 15:18
Смешко каже, що готовий йти в коаліцію із "Слугою народу" 4 липня 2019, 15:08
Соціологи помітили падіння рейтингу "Слуги народу" 4 липня 2019, 12:24
Усі новини
Головні новини
Зеленський хоче звільнення СБУшників Закарпаття з відділу "К"
Офіс президента про контрабанду: Нагору більше заносити не треба
Президент призначив керівника Закарпаття
Зеленський: Трамп вирішить питання «Північного потоку-2» на користь України
Усі новини
думка

Скільки солодощів можна давати тваринам?

комікси

Недопалки, поліетилен та інший непотріб: якими були б будні сучасної Русалоньки

здоров'я

Що не так з молочними продуктами, які ми вживаємо