"Слуга народу" втрачає позиції, "Голос" і "Батьківщина" зрівнялися - свіжий рейтинг
Наразі п'ять політичних партій долають 5% прохідний бар'єр і мають шанс потрапити до Верховної ради 9 скликання.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" протягом 29 червня – 3 липня.
Зазначається, що лідером електоральних симпатій серед політичних сил є партія "Слуга народу", яку готові підтримати 42,3% тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями.
Також, наразі, долають прохідний бар’єр партія "Опозиційна платформа – За життя" (13,4%), партія "Європейська Солідарність" (8,3%), партія "Голос" (7,2%) та "Батьківщина" (7,2%).
Крім того, партію "Сила і честь" готові підтримати 3,8%, "Опозиційний блок" – 3,1%, партію "Українська стратегія Гройсмана" – 2,8%, партії "Громадянська позиція" та Радикальну партію – по 2,4%, партію ВО "Свобода" – 2,3%.
Повідомляється, що рейтинг інших політичних сил – менше 2%.
Опитування було проведено серед населення України від 18 років і старше, методом особистого інтерв'ю. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення.
Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.
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Нагадаємо:
- Вибори до Верховної ради повинні відбутися 21 липня.
- Згідно з опитуванням соціологічної групи "Рейтинг" від 20-24 червня, партію "Слуга народу" підтримували 45,3% тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями.
- Також прохідний бар’єр долають "Опозиційна платформа – За життя" (12,1%), партія "Голос" (8,4%), "Європейська Солідарність" (7,2%) та "Батьківщина" (7,0%).
- Директор Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович заявив, що у президентській партії "Слуга народу" фіксується падіння рейтингу, проте воно не критичне.