Суд змусив ЦВК провести пережеребкування партій

Шостий апеляційний адміністративний суд вирішив провести пережеребкування партій.

Про це повідомила голова Ценральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук під час засідання у четвер.

"Шостий апеляційний адміністративний суд прийняв рішення щодо пережеребкування. На сьогоднішній момент видрукувано фактично 5 млн 200 бюлетенів. Мені зараз складно прокоментувати всі юридичні аспекти ухваленого рішення, але я вас повідомляю, що це акція направлена на зрив виборів", - сказала вона.

Сліпачук додала, що ЦВК буде оскаржувати це рішення.

Позов до суду подала 3 липня Аграрна партія України, про що повідомила на своєму сайті.

Там заявили, що звернулися до суду з приводу надання Центральною виборчою комісією партії "Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі" номеру 22 у виборчому бюлетені без проведення жеребкування.

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