Суд змусив ЦВК провести пережеребкування партій

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Четвер, 4 липня 2019, 18:53
Фото: Радіо Свобода

Шостий апеляційний адміністративний суд вирішив провести пережеребкування партій.

Про це повідомила голова Ценральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук під час засідання у четвер.

"Шостий апеляційний адміністративний суд прийняв рішення щодо пережеребкування. На сьогоднішній момент видрукувано фактично 5 млн 200 бюлетенів. Мені зараз складно прокоментувати всі юридичні аспекти ухваленого рішення, але я вас повідомляю, що це акція направлена на зрив виборів", - сказала вона.  

Сліпачук додала, що ЦВК буде оскаржувати це рішення.

Позов до суду подала 3 липня Аграрна партія України, про що повідомила на своєму сайті.

Там заявили, що звернулися до суду з приводу надання Центральною виборчою комісією партії "Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі" номеру 22 у виборчому бюлетені без проведення жеребкування.

Нагадаємо:

  • 26 червня ЦВК провела жеребкування, де визначився порядок друку політичних сил у бюлетенях на виборах до Верховної Ради. У жеребкуванні взяла участь 21 партія. 
  • 23 червня ЦВК відмовила у реєстрації кандидатам від партії "Рух нових сил".
  • 29 червня Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду відхилив апеляційну скаргу ЦВК щодо реєстрації кандидатів у народні депутати від партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі.
  • 30 червня ЦВК внесла партію "Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі" у бюлетень під номером 22.

Олександр Шумілін, УП

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Теми: ЦВК вибори


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