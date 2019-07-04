Суд змусив ЦВК провести пережеребкування партій
Шостий апеляційний адміністративний суд вирішив провести пережеребкування партій.
Про це повідомила голова Ценральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук під час засідання у четвер.
"Шостий апеляційний адміністративний суд прийняв рішення щодо пережеребкування. На сьогоднішній момент видрукувано фактично 5 млн 200 бюлетенів. Мені зараз складно прокоментувати всі юридичні аспекти ухваленого рішення, але я вас повідомляю, що це акція направлена на зрив виборів", - сказала вона.
Сліпачук додала, що ЦВК буде оскаржувати це рішення.
Позов до суду подала 3 липня Аграрна партія України, про що повідомила на своєму сайті.
Там заявили, що звернулися до суду з приводу надання Центральною виборчою комісією партії "Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі" номеру 22 у виборчому бюлетені без проведення жеребкування.
Нагадаємо:
- 26 червня ЦВК провела жеребкування, де визначився порядок друку політичних сил у бюлетенях на виборах до Верховної Ради. У жеребкуванні взяла участь 21 партія.
- 23 червня ЦВК відмовила у реєстрації кандидатам від партії "Рух нових сил".
- 29 червня Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду відхилив апеляційну скаргу ЦВК щодо реєстрації кандидатів у народні депутати від партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі.
- 30 червня ЦВК внесла партію "Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі" у бюлетень під номером 22.
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