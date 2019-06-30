ЦВК дала номер партії Саакашвілі

ЦВК внесла партію "Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі" у бюлетень під номером 22.

Про це повідомляє громадянська мережа ОПОРА.

ЦВК внесла партію «Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі» у бюлетень під номером 22 без проведення жеребкування, внісши зміни у свою попередню постанову. pic.twitter.com/MYhxZSPxaj — Civil Network OPORA (@opora) 30 червня 2019 р.

Зазначається, що повторне жеребкування, на якому наполягали представники партії, не проводилося.

"ЦВК внесла партію "Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі" у бюлетень під номером 22 без проведення жеребкування, внісши зміни у свою попередню постанову", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим, прес-служба ЦВК пояснила, що 29 червня на виконання рішення Верховного Суду комісія зареєструвала кандидатів у народні депутати за списком партії "Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі", однак перед цим уже було проведене жеребкування щодо черговості партій у виборчому бюлетені та затверджено форму, колір і текст бюлетеня.

Тому 30 червня комісією було проведено нараду за участі уповноважених представників політичних партій у ЦВК з правом дорадчого голосу, уповноважених осіб, кандидатів у народні депутати, зареєстрованих у ЗБВО та ОВО, під час якої більшість з них висловились щодо відсутності правових підстав для проведення повторного жеребкування.

"Окрім того, учасники наради вказували на те, що під час проведення агітації політичні партії широко використовують номери, визначені під час жеребкування, як елемент ідентифікації політичної партії у виборчому бюлетені", - додали в ЦВК.

Крім того, там зазначили, що закон встановлює припинювальний строк для проведення жеребкування, а саме – до затвердження форми і тексту виборчого бюлетеня (на нинішніх позачергових виборах народних депутатів – не пізніше 26 червня 2019 року включно), та не передбачає можливості його поновлення.

"З огляду на зазначене Комісія вважала за доцільне включити до виборчого бюлетеня для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України позиції щодо Політичної партії "Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі" під № 22 без проведення жеребкування", - йдеться в повідомленні.

Відтак комісія внесла зміни до постанови ЦВК від 26 червня про форму, колір і текст виборчого бюлетеня.

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