Українські спецслужби вивезли з "ДНР" можливого фігуранта MH17 – ЗМІ

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Четвер, 4 липня 2019, 19:07

Українські спецслужби внаслідок операції на території "ДНР" затримали колишнього "командира ППО" міста Сніжне Володимира Цемаха, який може фігурувати у справі по катастрофі MH17 на Донбасі.

Про це пише BBC Україна, посилаючись на доньку Цемаха, яка проживає на окупованій території, і адвоката затриманого Романа Гонтарєва.

Так, донька підтвердила журналістам факт затримання у його квартирі в Сніжному 27 червня, припустивши, що її батьком могли цікавитися через те, що саме біля Сніжного був збитий малайзійський "Боїнг".

Крім того, за словами адвоката, Цемаха доставили до Києва.

"28 червня доставлений до Києва, а 29 червня Шевченківський районний суд ухвалив рішення про його арешт на два місяці", - зазначив адвокат.

Водночас представники українських органів влади не коментують інформацію стосовно Цемаха.

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Теми: MH17 ЗМІ


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