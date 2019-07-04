Українські спецслужби вивезли з "ДНР" можливого фігуранта MH17 – ЗМІ
Українські спецслужби внаслідок операції на території "ДНР" затримали колишнього "командира ППО" міста Сніжне Володимира Цемаха, який може фігурувати у справі по катастрофі MH17 на Донбасі.
Про це пише BBC Україна, посилаючись на доньку Цемаха, яка проживає на окупованій території, і адвоката затриманого Романа Гонтарєва.
Так, донька підтвердила журналістам факт затримання у його квартирі в Сніжному 27 червня, припустивши, що її батьком могли цікавитися через те, що саме біля Сніжного був збитий малайзійський "Боїнг".
Крім того, за словами адвоката, Цемаха доставили до Києва.
"28 червня доставлений до Києва, а 29 червня Шевченківський районний суд ухвалив рішення про його арешт на два місяці", - зазначив адвокат.
Водночас представники українських органів влади не коментують інформацію стосовно Цемаха.
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Нагадаємо:
- 24 травня 2018 року міжнародна Спільна слідча група з розслідування катастрофи МН17 оголосила, що малайзійський "Боїнг" був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук" з 53-ї бригади ППО ЗС РФ, що базується в російському місті Курськ.
- Спільна слідча слідча група 19 червня 2019 року назвала імена перших чотирьох підозрюваних в причетності до збиття літака.
- Підозрюваних буде оголошено у міжнародний розшук.
- Суд над підозрюваними у збитті малайзійського Боїнга розпочнеться у березні 2020 року.
- Служба безпеки повідомила про підозру трьох громадян РФ і одного громадянина України в організації та пособництві теракту.