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Путін вимагає скасування блокади окупованого Донбасу

П'ятниця, 5 липня 2019, 07:07
Путін вимагає скасування блокади окупованого Донбасу

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Мінські угоди вимагають повного відновлення відносин між Донбасом і Україною. Але для цього, за його словами, необхідно "скасувати указ колишнього президента Порошенка, який організував блокаду регіону".

Про це він сказав під час зустрічі з прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте, передають "РИА Новости".

"Не можна весь час вимагати від Росії виконання, скажімо, тих же Мінських угод в тій частині, яка від нас взагалі ніяк не залежить", – заявив Путін.

"Мінські угоди вимагають, наприклад, повного відновлення економічних відносин Донбасу і України", – додав він.

Потрібно, перш за все, скасувати указ колишнього президента Порошенка про цю блокаду. Він же прямо суперечить Мінським угодам", – наполягає російський президент

Нагадаємо:

  • Другий президент України, представник країни в ТКГ Леонід Кучма заявив про необхідність прописати в нових домовленостях про "режим тиші" в зоні збройного конфлікту норму "не стріляти у відповідь".
  • Він також заявляв, що Донбас не знаходиться в економічній блокаді, є лише затверджене РНБО тимчасове обмеження на переміщення товарів.
  • Згодом він додав, що Рада національної безпеки і оборони може переглянути торгівельні обмеження по відношенню до ОРДЛО тільки після повернення українських активів в українське правове поле.
  • Пізніше спецпредставник ОБСЄ в Тристоронньої контактній групі з врегулювання ситуації на сході України Мартін Сайдік заявив, що питання про зняття економічної блокади з окупованих територій Донбасу на засіданні в Мінську підняли представники ОРДЛО.

"Українська правда" в Threads

Теми: ПутінДонбасблокада
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