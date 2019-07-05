Путін вимагає скасування блокади окупованого Донбасу

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Мінські угоди вимагають повного відновлення відносин між Донбасом і Україною. Але для цього, за його словами, необхідно "скасувати указ колишнього президента Порошенка, який організував блокаду регіону".

Про це він сказав під час зустрічі з прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте, передають "РИА Новости".

"Не можна весь час вимагати від Росії виконання, скажімо, тих же Мінських угод в тій частині, яка від нас взагалі ніяк не залежить", – заявив Путін.

"Мінські угоди вимагають, наприклад, повного відновлення економічних відносин Донбасу і України", – додав він.

Потрібно, перш за все, скасувати указ колишнього президента Порошенка про цю блокаду. Він же прямо суперечить Мінським угодам", – наполягає російський президент

Владимир Путин считает, что европейские коллеги должны задавать Украине вопросы, почему она не выполняет свою часть минских соглашений, а не пытаться возложить всю ответственность на Россию.



Видео: ТАСС/Ruptly pic.twitter.com/F5G5uFcggq — ТАСС (@tass_agency) 5 липня 2019 р.

Нагадаємо: