Путін вимагає скасування блокади окупованого Донбасу
Президент РФ Володимир Путін заявив, що Мінські угоди вимагають повного відновлення відносин між Донбасом і Україною. Але для цього, за його словами, необхідно "скасувати указ колишнього президента Порошенка, який організував блокаду регіону".
Про це він сказав під час зустрічі з прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте, передають "РИА Новости".
"Не можна весь час вимагати від Росії виконання, скажімо, тих же Мінських угод в тій частині, яка від нас взагалі ніяк не залежить", – заявив Путін.
"Мінські угоди вимагають, наприклад, повного відновлення економічних відносин Донбасу і України", – додав він.
Потрібно, перш за все, скасувати указ колишнього президента Порошенка про цю блокаду. Він же прямо суперечить Мінським угодам", – наполягає російський президент
Владимир Путин считает, что европейские коллеги должны задавать Украине вопросы, почему она не выполняет свою часть минских соглашений, а не пытаться возложить всю ответственность на Россию.— ТАСС (@tass_agency) 5 липня 2019 р.
Видео: ТАСС/Ruptly pic.twitter.com/F5G5uFcggq
Нагадаємо:
- Другий президент України, представник країни в ТКГ Леонід Кучма заявив про необхідність прописати в нових домовленостях про "режим тиші" в зоні збройного конфлікту норму "не стріляти у відповідь".
- Він також заявляв, що Донбас не знаходиться в економічній блокаді, є лише затверджене РНБО тимчасове обмеження на переміщення товарів.
- Згодом він додав, що Рада національної безпеки і оборони може переглянути торгівельні обмеження по відношенню до ОРДЛО тільки після повернення українських активів в українське правове поле.
- Пізніше спецпредставник ОБСЄ в Тристоронньої контактній групі з врегулювання ситуації на сході України Мартін Сайдік заявив, що питання про зняття економічної блокади з окупованих територій Донбасу на засіданні в Мінську підняли представники ОРДЛО.