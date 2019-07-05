Держкіно просить Зеленського відмовитися від "Сватів": Це ваша "липецька фабрика"

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П'ятниця, 5 липня 2019, 10:08

Голова Державного агентства України з питань кіно Пилип Іллєнко закликає президента Володимира Зеленського особисто не допустити показу серіалу "свати" на телеканалі "1+1".

У відеозверненні голова Держкіно зазначає, що до ефіру "1+1" повернулися "Свати".

"Повернулися в результаті рішення Окружного адміністративного суду Києва, яким були скасовані накази Держкіно, Міністерства культури і Служби безпеки України", – уточнив він.

Іллєнко нагадав, що у 2017 році російського актора Федора Добронравова внесли в "чорний список" в Україні – й дозвіл на прокат фільму скасували.

Суд послався на те, що в СБУ неправильно склали довідку щодо того, що Добронравов становить загрозу національній безпеці України.

Іллєнко повідомив: "Кілька днів тому до Держкіно звернулися представники каналу "1+1" з проханням щодо видачі прокатного посвідчення на другий сезон серіалу "Свати", який нещодавно проходив оцінку експертної комісії".

"Тоді висновок був негативний, але вони наразі перемонтували серіал – і Держкіно змушене діяти згідно з чинним законодавством", – сказав він.

"Я глибоко переконаний, що питання "Сватів" виходить за межі юридичного аспекту, воно лежить в площині моральній і політичній", – заявив Іллєнко.

Він звернувся до Зеленського: "Пане Володимире, Ви вже не є продюсером серіалу "Свати", не є його виробником – сьогодні Ви є президентом України".

"Я вважаю, що саме Ви маєте ухвалити рішення щодо подальшої долі цього серіалу і показати, що для Вас є пріоритетом – повернення цього продукту в ефір чи очищення інформаційного простору України від українофобів, що нехтують національним суверенітетом і територіальною цілісністю нашої держави", – заявив Іллєнко.

"Ми, згідно з законом, видамо прокатне посвідчення – і присутність цього серіалу в прокаті "Плюсів" буде наочно й щоденно всім демонструвати, у чому для Вас пріоритет", – сказав він.

Іллєнко додав: "Я від Вашого оточення знаю, що Ви дуже емоційно і болісно сприйняли заборону "Сватів" у 2017 році –і це стало поштовхом до того, що Ви почали боротися за посаду президента".

"Але не повторюйте помилок Ваших попередників. Серіал "Свати" – це Ваша "Липецька фабрика". І хай Вас не вводить в оману високий рейтинг дивлення цього серіалу, адже і цукерки "Рошен" із захопленням і насолодою поїдала вся Україна", – заявив голова Держкіно.

Нагадаємо:

  • 29 листопада 2017 року Держкіно скасувало реєстрацію і визнало недійсними прокатні посвідчення на всі сезони "Сватів", які знімала студія "Квартал 95" Зеленського.
  • Причиною була заборона російському акторові Федору Добронравову, який публічно підтримує анексію Криму і відвідував окупований півострів, на в'їзд в Україну на 3 роки.
  • 27 березня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправним заборону на в'їзд Добронравову й анулював заборону на ретрансляцію серіалу "Свати".
  • 10 червня група "1+1 media", співвласником якої є Ігор Коломойський, звинуватила Держкіно в умисному затягуванні терміну поновлення дії прокатного посвідчення на телесеріал "Свати".

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Теми: Зеленський телебачення кіно


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