Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Плюси" звинувачують Держкіно в затягуванні прокату "Сватів" і піарі "Свободи"

Понеділок, 10 червня 2019, 19:04

Медіагрупа "1+1 media" звинуватила Держагентство з питань кіно в умисному затягуванні терміну поновлення дії прокатного посвідчення на телесеріал "Свати".

Про це йдеться у зверненні до експертної комісії з питань розповсюдження і демонстрування фільмів Держкіно.

У тексті, зокрема, зазначено, що серіал відправили на додаткову експертизу з невідомих причин і Держкіно навмисно затягує процес.

На думку представників медіагрупи, ситуацію використовує партія "Свобода" з метою "передвиборної маніпуляції".

"Після неформальних переговорів з оточенням голови Держкіно Пилипа Іллєнка стало очевидно, що ситуація буде використовуватися ВО "Свобода" як платформа для входження в парламентську кампанію, щоб продемонструвати таким чином нібито боротьбу за національну ідею", - сказано в зверненні.

При цьому наголошується, що після поновлення терміну дії прокатного посвідчення "1+1 media" має намір у будь-якому випадку транслювати 6-й сезон серіалу.

Нагадаємо:

  • 29 листопада 2017 року Держкіно скасував реєстрацію і визнало недійсними прокатні посвідчення на всі сезони "Сватів". Причина - заборона російському акторові Федору Добронравову, який публічно підтримує анексію Криму і відвідував окупований півострів, на в'їзд в Україну на 3 роки.
  • Зйомками "Сватів" займалася студія "Квартал 95", одним із засновників якої є Володимир Зеленський.
  • 27 березня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправним заборону на в'їзд Добронравову й анулював заборону на ретрансляцію серіалу "Свати".

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Свободавиборикіно
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

Усі новини...
Свобода
У Києві вбили добровольця "Свободи", підозрюваних арештували
ВО "Свобода" повідомила про загибель екснардепа у бою з окупантами
"Свободівець" Кошулинський хоче перевиборів на окрузі з Вірастюком
Останні новини
13:22
Кремль через "Вагнер" заробляє мільярди на торгівлі африканським золотом - розслідування
13:21
Вчені вперше зблизька роздивилися наслідки вибуху масивної зірки Чумацького Шляху
13:13
Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою
13:02
Для стадіонів розробили заходи безпеки, щоб повернути на трибуни глядачів
12:57
Прикордонники не винні: нацпарк спростував слова про причетність ДПСУ до "смерті ведмедиці"
12:54
У черзі на кордонах України стоять понад 4 тисячі вантажівок − ДПСУ
12:51
Україна може імпортувати з ЄС до 1,7 ГВт електроенерії - Шмигаль
12:42
Вчені виявили позитивний вплив екстракту канабісу на мозок ВІЛ-інфікованих людей
12:41
NovaPay випустила платіжні карти й першою серед небанків запускає мобільний застосунок
12:40
Футбол, "Наруто" й 1980-ті: Google назвав найпопулярніші запити за 25 років
Усі новини...
Реклама: