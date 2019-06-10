"Плюси" звинувачують Держкіно в затягуванні прокату "Сватів" і піарі "Свободи"
Медіагрупа "1+1 media" звинуватила Держагентство з питань кіно в умисному затягуванні терміну поновлення дії прокатного посвідчення на телесеріал "Свати".
Про це йдеться у зверненні до експертної комісії з питань розповсюдження і демонстрування фільмів Держкіно.
У тексті, зокрема, зазначено, що серіал відправили на додаткову експертизу з невідомих причин і Держкіно навмисно затягує процес.
На думку представників медіагрупи, ситуацію використовує партія "Свобода" з метою "передвиборної маніпуляції".
"Після неформальних переговорів з оточенням голови Держкіно Пилипа Іллєнка стало очевидно, що ситуація буде використовуватися ВО "Свобода" як платформа для входження в парламентську кампанію, щоб продемонструвати таким чином нібито боротьбу за національну ідею", - сказано в зверненні.
При цьому наголошується, що після поновлення терміну дії прокатного посвідчення "1+1 media" має намір у будь-якому випадку транслювати 6-й сезон серіалу.
Нагадаємо:
- 29 листопада 2017 року Держкіно скасував реєстрацію і визнало недійсними прокатні посвідчення на всі сезони "Сватів". Причина - заборона російському акторові Федору Добронравову, який публічно підтримує анексію Криму і відвідував окупований півострів, на в'їзд в Україну на 3 роки.
- Зйомками "Сватів" займалася студія "Квартал 95", одним із засновників якої є Володимир Зеленський.
- 27 березня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправним заборону на в'їзд Добронравову й анулював заборону на ретрансляцію серіалу "Свати".