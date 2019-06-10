"Плюси" звинувачують Держкіно в затягуванні прокату "Сватів" і піарі "Свободи"

Медіагрупа "1+1 media" звинуватила Держагентство з питань кіно в умисному затягуванні терміну поновлення дії прокатного посвідчення на телесеріал "Свати".

Про це йдеться у зверненні до експертної комісії з питань розповсюдження і демонстрування фільмів Держкіно.

У тексті, зокрема, зазначено, що серіал відправили на додаткову експертизу з невідомих причин і Держкіно навмисно затягує процес.

На думку представників медіагрупи, ситуацію використовує партія "Свобода" з метою "передвиборної маніпуляції".

"Після неформальних переговорів з оточенням голови Держкіно Пилипа Іллєнка стало очевидно, що ситуація буде використовуватися ВО "Свобода" як платформа для входження в парламентську кампанію, щоб продемонструвати таким чином нібито боротьбу за національну ідею", - сказано в зверненні.

При цьому наголошується, що після поновлення терміну дії прокатного посвідчення "1+1 media" має намір у будь-якому випадку транслювати 6-й сезон серіалу.

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