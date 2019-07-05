Стратегію для "Слуги народу" пишуть ексконсультанти Тігіпка і Пінчука

Розробкою ідеології, стратегії та програми партії "Слуга народу" займаються політичні консультанти Микита Потураєв та Денис Семенов, які раніше працювали з Віктором Пінчуком, Сергієм Тігіпком та партією "УКРОП" Ігоря Коломойського.

Про це йдеться у статті "Української правди" "Нові партії на виборах. Хто і чим займається в штабах "Слуги народу" та "Голосу"".

До цього всього Потураєв є ще й кандидатом у народні депутати за списками "Слуги народу".

Відзначається, що на початку 2017 року Потураєв та Семенов працювали у журналі "Фокус". Потураєв був шеф-редактором, а Семенов – головредом журналу.

"Період їхньої співпраці з "Фокусом" співпав у часі, коли на медіа-ринку з'явилася інформація про купівлю журналу депутатом Віталієм Хомутинніком", - йдеться у статті.

Меседж-бокси для майбутніх депутатів разом з Потураєвим та Семеновим розробляє керівниця медіа-офісу штабу Євгенія Кравчук, яка раніше працювала у прес-службі партії "УКРОП".

Керівником виборчого штабу "Слуги народу" є 35-річний Олександр Корнієнко, який на початку 2000-х був журналістом, а потім концертним директором і менеджером рок-гурту "Крихітка".

Останні дев'ять років Корнієнко працював бізнес-тренером.

Зараз він курує роботу регіональних штабів та контролює ситуацію на мажоритарних округах.

Разом з керівником партії "СН" Дмитром Разумковим Корнієнко пропонує штабу тактичні кроки у напрацюванні позиції та меседжів.

Найважливіша функція Разумкова на цих виборах – бути головним спікером та брендфейсом "Слуги народу".

За законодавчі ініціативи у штабі відповідає представник президента у ВР Руслан Стефанчук – один із ідеологів Зеленського під час президентської кампанії.

Крім цієї команди на штабні наради обов'язково запрошують юридичний та діджитал відділи.

Повідомляється, що на парламентських виборах перед "Слугою народу" стоять два важливі завдання: мобілізувати електорат прийти на дільниці у розпал сезону відпусток та зібрати кандидатів зі списку у єдину команду.