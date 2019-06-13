Руководитель штаба "Слуги народа" Корниенко: Если нашим депутатам будет мало денег, пусть пишут книги

Після президентських виборів партія "Слуга народу" є найпопулярнішою політичною силою в Україні.

За останніми соцдослідженнями, приблизно 47% українців, які вже визначилися з вибором, готові голосувати за партію Володимира Зеленського.

Якщо така тенденція збережеться, ймовірно, що в наступному скликанні Ради "Слуга" зможе самостійно сформувати коаліцію за рахунок свого списку та мажоритарників, яких підтримуватиме партія, і обійтися без ситуативних союзників.

Однак особливість цієї партії полягає у тому, що більшість її виборців погано знає обличчя і прізвища людей, які в неї входять.

Рейтинг базується на прихильності людей до серіалу "Слуга народу" та до образу Зеленського в ролі Василя Голобородька – простого вчителя історії, який раптом став президентом України.

"Українська правда" вирішила привідкрити завісу та розібратися, як насправді працює виборчий штаб "Слуги народу".

Ми звернулися до голови їхнього штабу, сьомого номеру виборчого списку "СН" Олександра Корнієнка.

Під час президентських виборів він працював у команді Зеленського і займався організаційними питаннями по регіонах, де пересікався із Сергієм Трофімовим, якого минулого місяця новий президент призначив першим заступником голови АП.

Корнієнко: "Ми можемо гарантувати, що ми як партія і майбутня фракція робитимемо все, щоб політична корупція відійшла у минуле" всі фото: ельдар сарахман

Сьогодні Корнієнко курує регіональні штаби партії, тримає руку на пульсі ситуації в округах, бере участь у найважливіших виборчих нарадах.

Голова штабу "Слуги народу" чекав нас в тому самому офісі в елітному районі на Печерську, де раніше розміщувався виборчий штаб Зеленського.

Впродовж годинного інтерв'ю Корнієнко детально розповідає про виборчу команду партії, як підбирались і перевірялись кандидати у депутати, про роль Зеленського та голови АП Андрія Богдана у формуванні списку, скільки грошей вони витратили на реєстрацію, чому Ігор Смешко – нове обличчя, та з ким готові об'єднуватися в наступній Раді.

"Наше гасло незмінне – "Зробимо їх разом"

– Ми бачили презентацію штабу, його лідерів, але незрозуміла його структура – хто за що відповідає? Розкрийте карти – хто ці люди, які працюють над кампанією "Слуги народу"?

– Команда складається з кількох великих блоків. Перший – це змістова історія, програма, яку курує ідеолог нашої партії та президентської кампанії Руслан Стефанчук.

Є технологічна частина штабу, але з причин безпеки ми цих людей не світимо, адже вони фактично будуть займатися куруванням мажоритарних кампаній. Ми всі знаємо, що в Україні це непроста історія.

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Третя історія – це діджитал блок, за який відповідає Михайло Федоров. Буде потужна історія з місцевими діджитал-кампаніями, де все робитиметься децентралізовано, на місцях.

Крім того у партії "Слуга народу" відкривається повноцінний прес-офіс, нам постійно дорікали через його відсутність. Керівниця прес-офісу – Євгенія Кравчук, прес-секретар партії – Тетяна Циба. Вони будуть комунікувати з журналістами.

І ще – мережа місцевих штабів. Вони зараз запускаються у кожній області.

– Якщо проводити аналогії з іншими штабами, важко зрозуміти, хто і за що відповідає у вашій партії. Можете докладно пояснити?

– Голова партії – Дмитро Разумков, ідеолог – Руслан Стефанчук. Є публічні спікери з десятки-двадцятки списку, які впливають на формування позиції, є керівники регіональних Зе!команд, які впливають на формування позиції знизу на те, що відбувається.

Корнієнко: "Ми з усіма новими силами о'кей"

– Місцеві штаби також мають вплив на центральний штаб?

– Так, вони постійно дають фідбек. Вони перебувають у постійному і безпосередньому контакті із виборцями. Коли затверджували кандидатів по мажоритарці, це був дуже динамічний процес.

– Хто стратег кампанії?

– Я з Дмитром (Разумковим – УП).

– Ця кампанія чимось буде відрізнятися від президентської?

– Як мінімум тут не буде Володимира Зеленського. У нього є робота – він президент України. Тому стратегія відрізнятиметься і полягатиме у тому, щоб за короткий час донести до людей, що ми будемо робити в Раді, і хто це буде робити, хто є нашими кандидатами.

Ми поки що почали дискусію на рівні списку, а згодом почнемо і щодо мажоритарників. Це велика дискусія, яка не відбувається лише у фейсбуці, а відбувається саме на місцях – в осередках.

– Хто політтехнолог кампанії?

– Ми – нова політсила, у нас такого немає. Немає потреби, щоб якийсь політтехнолог щось вигадував. У нас гнучка командна робота. Якщо брати за скілами, то я є політтехнологом. Але зараз займаюсь управлінською і представницькою діяльністю.

– Давайте конкретніше. Нещодавно ви представили логотип "Слуги народу", обговорювали кольори, меседжі кампанії. Хто цим займається?

– Це запропонував Михайло Федоров і його діджитал-відділ, вони займаються брендуванням.

– Поясніть: як "Слуга народу" себе позиціонуватиме на виборах? Ви за що? Проти чого?

– Дуже проста історія. Нам треба завершити перемогу. У нас є нокдаун, але нокауту немає. Тому для нас вибори до парламенту – це фактично третій тур.

– Тобто ви, за великим рахунком, продовжуєте президентську кампанію?

– Так. Ми кажемо: люди висловили підтримку 73% президенту, але у президента зараз дуже багато перепон: система впирається з усіх сил, депутати не голосують, нікуди не ходять, якісь маніпуляції проводяться. Президент свою роботу робить.

Але для того, щоб реалізувати все те, що президент обіцяв, потрібно мати свою більшість у парламенті, щоб ми могли ефективно і злагоджено працювати. Це фактично президентська програма, але вона більш розшита у ті інструменти, які має Верховна Рада.

Корнієнко: "Я не знаю, яка зарплата у депутата. Чув, що до 30 тисяч"

– Але коли ви зайдете у Раду, нічого швидко змінитися не може. Ви десь півроку будете лише вчитися, що і як там працює.

– Та ні, перестаньте! Ми ж молоді і швидко вчимося. Період від 21 квітня і 20 травня, у цей період Володимир же не на курорті був… Він лише два дні відпочивав, десь там шашлик жарив… А решту часу він готувався, вчився, зустрічався, вникав, як все працює.

Так само після 22 липня ми не поїдемо на курорти відпочивати. Ми приблизно розуміємо, скільки у нас буде депутатів по списку і вже сідаємо вчитися. До навчання ми будемо залучати зовнішніх експертів, які мають досвід у написанні законопроектів.

– Яким буде гасло виборчої кампанії?

– Воно незмінне. "Зробимо їх разом".

– "Ні обіцянок, ні пробачень" – так само залишається?

– (Сміється) Поки що не чув. Буде "Зе!депутат – Слуга народу".

Корнієнко: "4 мільйони ми витратили на реєстрацію партії, ще по 41 тисячі гривень за кожного кандидата на окрузі"

"Якщо хтось збирав гроші від "Слуги народу", скажіть про це"

– Розкажіть, як складалися списки "Слуги народу"?

– У нас був простий принцип. Ми зосередилися на кількох середовищах, звідки можуть надійти кандидати. Перше – це наша команда, яка працює з нами від президентської кампанії. В тому числі – це експерти, ті, кого презентував у "Праві на владу" Володимир Зеленський, багато з них увійшли до списку.

Друге – це регіональні Зе!команди. Ті, хто забезпечив, щоб не вкрали наш результат на дільницях – вони займалися спостерігачами і членами комісій – учасники Зе!штабу і активні представники, які себе проявили.

Також це зовнішнє експертне середовище, з якими ми комунікували під час президентської кампанії, але між нами не було якихось меморандумів чи паперів.

Решта – це люди, які мають певний бекграунд і можуть бути корисними нам.

Кожного кандидата ми запитували, що він збирається там робити, аби люди чітко усвідомлювали куди вони йдуть.

– Я знаю випадки, коли з потенційними кандидатами зустрічалися незрозумілі люди від "Слуги народу". Знаю випадки, коли від вашого секретаріату дзвонили і запрошували на зустріч. Тобто була величезна хаотичність у відборі людей.

– По-перше, ще коли навіть не були встановлені результати президентських виборів, була відома заява Володимира (Зеленського) про те, що по Україні ходить багато" дітей лейтенанта Шмідта" від Зеленського, які представляються Зе!командою, "Слугою народу" або ще кимось і збирають у людей гроші.

– Я не про гроші – кажу, що підбирали хаотично.

– Щодо хаотичності – може бути, бо ми працюємо у гнучкому режимі. Буває, що паралельно йдуть процеси, і коли вони підходять до кінця, ми їх склеюємо. У цій ситуації могло бути так само.

– Тоді як ви перевіряли цих людей?

– Було дві перевірки – одна схожа на таку, коли, наприклад, видають право на отримання зброї. Ми зверталися до спеціалістів, які допомагали цю інформацію знаходити. І друга перевірка – репутаційна, гуглили людей, дивилися їхні соцмережі і далі приймали рішення.

– Цим займався спеціальний відділ?

– Так, це робило кілька підрозділів у різних непов'язаних один з одним місцях. Типу аутсорсингу.

– Юлія Мостова у своїй статті писала, що ви задіяли Службу безпеки України для перевірки людей. Також там йшлося про те, що зі списків викреслювали тих, хто йшов по лінії "Привату".

– Ми не можемо цього робити, це ж державна структура. Як ви собі це увляєте?

– Тоді інше запитання: Зеленський впливав на формування списку?

– Президент не може впливати на партію. Це ж теж порушення.

– Я знаю інших президентів, які впливали на партію.

– І де вони? (сміється) Звичайно, Володимир Олександрович для нас – наш лідер, це глобально.

– Він рекомендував людей у список?

– Ні, він рекомендував ідеї. "Давайте візьмемо експертів, давайте візьмемо людей із західною освітою, щоб вони розуміли, що робити, якщо потраплять у виконавчу владу".

Далі ми спускалися вже на рівень персоналій, і там це вже варилося.

Корнієнко: "Ми перевіряємо людей на податковий борг, на іноземний капітал. Ми цю всю перевірку робимо дуже ретельно і потім передаємо НАЗК, де так само все перевіряють"

– Гаразд, а глава АП Богдан впливав на список?

– Ні, це ж окрема гілка влади. У них є свої задачі, в АП вони всі зараз дуже завантажені і у них вистачає своєї роботи.

– Ми живемо у 21 столітті, коли ти в будь-який момент можеш написати по месенджеру: "Ось таке ім'я і прізвище, це мій товариш. Подивіться, будь ласка, може, він вам підійде".

– Якісь розмови завжди точаться, це зрозуміло. Але такого, щоб хтось сказав: 43-й цей, а 25 цей – такого не було.

– Тобто обговорення за участі Зеленського і Богдана були? Ви говорили про формування списків?

– Ми говорили з ними про принципи підбору людей.

– Скільки коштувало потрапити у список "Слуги народу"?

– Нуль. Я нічого не платив і не знаю, хто платив. У нас зі списками і округами дуже проста позиція: ті, хто давав (гроші), прийдіть і скажіть про це, і скажіть, кому ви давали. Бажано із зафіксованим фактом хоча б відео чи аудіо. Тоді ми будемо предметно говорити і все з'ясовувати.

– Як потрапив у список "СН" генеральний директор 1+1 media Олександр Ткаченко?

– Він є професіоналом у медіа-сфері. Володимир говорив неодноразово про зміну правил на медіа-ринку. Я думаю, що Олександр може займатися цією сферою. У нього є дуже серйозний досвід і бекграунд.

У нас Facebook любить взяти якусь штуку і коливати. "От він директор "плюсів" – подивіться, що там на "плюсах"... Давайте подивимося на його бекграунд. Ще в 1993 році Олександр робив незалежні медійні проекти.

– Але це було в 93-му році...

– Більшість коментаторів Facebook тоді ще навіть не народилися. А в людини серйозна історія. У нього величезний досвід. Тому, якщо запитувати, що робити з телевізором, Ткаченко знає відповідь краще від нас всіх разом взятих.

– Ткаченка Зеленський привів у список?

– Не пам'ятаю вже.

– За моїми даними, Ткаченко брав участь у штабних нарадах ще під час президентської кампанії.

– Я його бачив у штабі лише один раз. У ніч виборів. Він заходив привітатися.

– Ви ж розумієте, що журналісти писатимуть, що в парламент зайшов не Олександр Ткаченко, а гендиректор телеканалу Коломойського. І тут якраз виникає запитання: чи не представляє він інтереси Коломойського у вашому списку?

– Я такого не бачу. Він представляє інтереси свої і те бачення, з яким він прийшов.

– По мажоритарці на двох округах від "Слуги народу" балотуються журналісти "1+1" – Василевська та Дубинський…

– Троє журналістів "1+1". Ще Швець Сергій йде на окрузі в Києві. По округах дуже зрозуміла історія, ще більш зрозуміла як список. По списку ми зрозуміли, що ми придумали механізм постпраймеріз, скориставшись можливістю очищення списку.

Він почався ще до того, як ми оголосили список. До 6 липня, коли в нас буде вже друга частину з'їзду, у нас буде інший список людей, який відрізнятиметься від того, що ми вже оголошували.

По округах все простіше. Там єдине мірило – це виборець. Якщо виборець вирішить, що журналіст для нього зараз цікавіший, ніж Кононенко, наприклад, то, значить, журналіст може зараз представляти інтереси 94 округу.

Корнієнко: "У нас незабаром буде велика стратегічна сесія з мажоритарниками, де ми говоритимемо їм, як ми бачимо шлях до перемоги, вони це будуть співставляти зі своїм баченням"

– Це не претензія, що ви понабирали журналістів. Але моє припущення таке: журналісти "1+1" в складі команди "Слуга народу" – це відплата партії за медіа-підтримку під час виборчої кампанії.

– Подивимося, як "1+1" буде поводити себе на виборах.

– Знаєте, що зараз кажуть мажоритарники у кулуарах парламенту? Вони кажуть журналістам off the record: "От у мене на окрузі, якщо хочеш стати кандидатом від "Слуги народу", треба занести 300 тисяч доларів".

– Хай хтось покаже, кому і куди він давав такі гроші.

– Сюди не доходять? Куди зносять тоді?

– Я не знаю куди носять (сміється). Ми не беремо. Нам не носять.

– Хто ж тоді спонсор кампанії?

– Різні… Люди, підприємці, партія.

– Зеленський вкладає свої гроші у кампанію?

– Він вже свої вклав у президентську кампанію. Там же є обмеження про фінансування.

– Які тоді люди фінансують партію? Можете назвати три прізвища, які пам'ятаєте? Або хоч три підприємства?

– Я боюся помилитися… Там все в звітах є. Це чисте фінансування, повірте. Ми перевіряємо людей на податковий борг, на іноземний капітал. Ми цю всю перевірку робимо дуже ретельно і потім передаємо НАЗК, де так само все перевіряють.

– Стосовно мажоритарки. Крім медійності і самого бренду – чим ви ще допомагаєте своїм мажоритарникам?

– Так, ми даємо їм методичну підтримку.

– Поясність.

Корнієнко: "Молодь почала голосувати, змінюється політичний ландшафт

– Це не просто брендбук, мовляв, ось беріть наш логотип. Це чітке пояснення, як і що потрібно використовувати.

Ми будемо проводити навчання. У нас незабаром буде велика стратегічна сесія з мажоритарниками, де ми говоритимемо їм, як ми бачимо шлях до перемоги, вони це будуть співставляти зі своїм баченням.

І це допомога під час кампанії. У нас постійно працюватиме з ними support (англ. "підтримка" – УП), вони можуть звертатися, консультуватися і так далі.

– У чому support полягає?

– Це організаційні питання. У нас є в області штаби, які допомагатимуть їм запускати, наприклад, окружні штаби допомагатимуть організовувати зустрічі. У нас буде тур 20-ки, 10-ки списку.

Вони їздитимуть регіонами, в тому числі в округи, і там буде якась активність. У нас будуть мікро-тури лідерів Зе!команди, тобто медійних облич списку. Вони їздитимуть по райцентрах і там зустрічатимуться з виборцями разом з мажоритарниками.

Тобто це буде комплексна кампанія, яка буде допомагати познайомити людей з кандидатами і пояснити, що ці кандидати збираються робити далі.

Корнієнко: "Президент не може впливати на партію. Це ж теж порушення"

– Президентська кампанія Зеленського якраз і запам'яталася тим, що не було живої комунікації з виборцем. Були концерти "95 кварталу", але не зустрічі з виборцями. За рахунок чого ви закликатимете людей приходити на ваші зустрічі з виборцями?

– Нам же не треба 10 тисяч людей привести на площу в Києві. У мажоритарників графік полягатиме в тому, що йому треба буде провести за кампанію 100 зустрічей.

– "Заманушка" якась буде? Артисти виступати? "Квартал" приїжджатиме на підтримку?

– Ні, ні. "Заманушка" і є кандидат від "Слуги народу". У людей є цікавість до того, хто наш кандидат. Але ця цікавість є і в наших конкурентів, думаю, вони будуть намагатися зривати зустрічі з виборцями. Тим самим вони нам і допомагатимуть приверненням уваги.

– У скільки вам обійдеться кампанія? Ви вже порахували?

– Ще рахуємо. У нас є приблизні бюджети, але треба ще оцінювати, скільки реклами ми зможемо дати по телебаченню. Є ще реєстраційна сума – 11 мільйонів гривень. 4 мільйони ми витратили на реєстрацію партії, ще по 41 тисячі гривень за кожного кандидата на окрузі. Оскільки це наші кандидати, заставу за них вносить партія.

"Якщо нашим депутатам не вистачатиме зарплати, нехай книжки пишуть"

– Хто ваш конкурент на цих виборах?

– Cтара система.

– Якщо без пафосу, то яка партія? Хіба "Голос" з вами не перетинається? Перетікань хіба немає?

– Можливо, у деяких регіонах на Заході, трохи в Києві. Але ми не вважаємо їх своїми конкурентами, тому що ми за одне і те ж. От на Сході у нас конкуренти "Опоблок" і "За життя". "За життя" більше на Сході з нами перетинається, а у великих містах – Одеса, Харків – це "Опоблок".

– Я от що подумав: за великим рахунком, що зараз дає мандат народного депутата? Ти отримуєш статус, можеш жити в готелі "Київ", якщо не маєш житла у столиці, отримуєш зарплату більше 30 тисяч гривень…

– Я не знаю, яка зарплата у депутата. Чув, що до 30 тисяч.

– Але тисячу доларів – це не такі вже й великі гроші, коли маєш доступ до величезних ресурсів. Ви будете доплачувати своїм нардепам?

– А як ми це можемо робити? Це ж злочин. Коли людина на щось погоджується, вона ж на щось розраховує. У когось є збереження, хтось може мати додатковий заробіток завдяки викладацькій чи творчій діяльності.

Наприклад, моя професія попередня пов'язана з навчанням – я бізнес-тренер. Це якраз викладацька діяльність. У мене зараз є кілька пропозицій від університетів, які я розглядаю, тому що мій досвід буде корисним.

– Тобто якщо депутатам буде мало, нехай підпрацьовують?

– Нехай книжки пишуть. От я маю вже замовлення на дві книжки.

– Про що книжки?

– Одна книжка про виборчу кампанію, я її, може, у співавторстві з кимось напишу. Вона стосуватиметься Зе!феномену. Це втілення змін і його варто проаналізувати.

Подивіться, молодь почала голосувати, змінюється політичний ландшафт. Ми в потоці не бачимо нюансів, а це все варто проаналізувати.

Корнієнко: "Нам треба завершити перемогу. У нас є нокдаун, але нокауту немає. Тому для нас вибори до парламенту – це фактично третій тур"

– Скільки ви збираєтеся взяти відсотків на виборах по списку?

– Максимум сто, мінімум те, що нам прогнозують зараз соціологи. Тобто 48-49%.

– Хто може бути вашим союзником у парламенті?

– Це нові сили в першу чергу.

– Тобто партія "Голос" може сформувати з вами коаліцію?

– Треба обговорювати… (пауза) чи може вона бути. Для початку треба подивитися, хто зареєструється, тому що не все зрозуміло.

– Але станом на зараз ви про Вакарчука думаєте? Що це можливо? Що він о'кей?

– Ми з усіма новими силами о'кей.

– Про які ще нові сили ви говорите?

– Смешка ще можна віднести до нових сил. Але давайте ще дочекаємося реєстрації, рішення ЦВК, що вони зареєстровані. А потім 21 липня. Це ж виборча кампанія – тут все може бути.

– У Смешка точно нова політсила?

– Його партія раніше брала участь у виборах, але в його списку є нові спеціалісти.

– "Опоблок" або "За життя" може бути з вами в коаліції?

– Раніше Володимир Зеленський уже заявляв, що з подібними силами союзів не буде.

– А з "Батьківщиною"?

– Ні. Він говорив про всі старі політсили. Ця позиція у партії зберігається.

– Я запитую, тому що бачив свіжі опитування КМІС. На запитання "Кого ви хочете бачити у кріслі прем'єра?" 12% кажуть, що Юрія Бойка, 11% – Тимошенко.

– 12-11% – це ж не 40% чи 50%. Давайте взагалі поки не говорити про персоналії. Краще про принципи зараз дискутувати.

Корнієнко: "Голова партії – Дмитро Разумков, ідеолог – Руслан Стефанчук"

– Своя кандидатура на прем'єра у вас вже є?

– Ми якраз дискутуємо принцип, яким цей прем'єр має бути. Тобто це має бути технократ, відв'язаний від політики, але з проблемою контактів з політиками, чи це буде політик з політичною відповідальністю, але з проблемою технократизму й управління. Можливо, якийсь третій варіант. Тут треба дискутувати. Ми дискутуємо.

І у нас є час. Наша кампанія будується ж на фідбеку. Ми ще людей попитаємо, кого вони хочуть бачити прем'єром. Може, вони хочуть бачити Бойка чи Тимошенко, тому що їх в списку написали, а решту не написали.

Давайте напишемо ще кілька прізвищ маловідомих, але пояснимо, що це якийсь топ-менеджер всесвітньо визнаний або фахова людина, яка вміє управляти.

– Хочу все-таки востаннє уточнити про гроші. Ви можете гарантувати, що ваші депутати житимуть на одну зарплату?

– Можу гарантувати це щодо себе.

Ми можемо гарантувати, що ми як партія і майбутня фракція робитимемо все, щоб політична корупція відійшла у минуле. Які ми будемо застосовувати для цього механізми? Це дискутується.