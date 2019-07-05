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ГПУ хоче заарештувати майно Ющенка

П'ятниця, 5 липня 2019, 11:41
ГПУ хоче заарештувати майно Ющенка

Генеральна прокуратура просить суд накласти арешт на майно третього президента України Віктора Ющенка.

Про це "Українській правді" повідомив 5 липня керівник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк

"Це обов’язок слідчого. Тут варіантів немає: якщо стаття передбачає конфіскацію, то слідчий зобов’язаний до суду вжити заходів для арешту майна. Всього, що наявне. Не тільки те, що охоплюється сумою збитків", – пояснив Горбатюк.

Він підтвердив, що мова йде про звинувачення Ющенка у розтраті  540 мільйонів гривень.

Горбатюк уточнив, що клопотання подано до Печерського районного суду Києва, зазначивши, що засідання у цій справі ще не призначено.

Нагадаємо:

  • Генеральна прокуратура висунула екс-президенту Віктору Ющенку підозру в розтраті майна у рамках справи про резиденцію "Межигір'я", яка була виведена з державної власності у 2007 році.
  • Ющенко відкидає звинувачення Генеральної прокуратури. Він був на допиті в ГПУ.

Валентина Романенко, УП

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Теми: ЮщенкоЯнуковичГенпрокуратура
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