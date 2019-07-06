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Антикорупційний суд отримав приміщення для роботи

Субота, 6 липня 2019, 01:26

Фонд державного майна України передав антикорупційному суду приміщення за адресою просп. Перемоги, 41, у м.Києві. 

Про це повідомляє прес-служба Вищого антикорупційного суду.

"Сьогодні Вищим антикорупційним судом та Регіональним відділенням Фонду державного майна України по м. Києву було підписано договір, на підставі якого Суд буде забезпечено приміщенням за адресою просп. Перемоги, 41, у м.Києві. Це є дуже важливим рішенням, яке надає можливість для початку здійснення Судом правосуддя", - йдеться у повідомленні.

Там також зазначили, що попередньо було прийнято рішення про тимчасове розміщення Суду в приміщеннях за адресами вул. Хрещатик, 42, А, та пров.Хрестовий,4,А, площі яких є вкрай недостатньо для роботи Суду.

Нагадаємо:

  • Збори суддів Вищого антикорупційного суду України прийняли рішення про початок роботи новоствореного суду 5 вересня 2019 року.
  • У червні 2018 року Верховна Рада з ініціативи президента ухвалила рішення про створення Вищого антикорупційного суду.
  • 6 березня 2019 року Вища кваліфікаційна комісія суддів оголосила 39 переможців серед кандидатів до Вищого антикорупційного суду, зокрема це: 22 судді, 13 адвокатів та 4 науковців. 27 суддів працюватимуть суддями Вищого антикорупційного суду, ще 12 – суддями апеляційної палати.
  • Громадська рада доброчесності виявила у переліку переможців конкурсу ВККС 16 осіб, яких раніше визнали недоброчесними, зокрема племінника одіозного Сергія Ківалова – Сергія Могилу.
  • 11 квітня президент Петро Порошенко призначив 38 суддів Вищого антикорупційного суду України – і вони склали присягу.

"Українська правда" у Threads

Теми: Антикорупційний суд
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