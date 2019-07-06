Антикорупційний суд отримав приміщення для роботи
Фонд державного майна України передав антикорупційному суду приміщення за адресою просп. Перемоги, 41, у м.Києві.
Про це повідомляє прес-служба Вищого антикорупційного суду.
"Сьогодні Вищим антикорупційним судом та Регіональним відділенням Фонду державного майна України по м. Києву було підписано договір, на підставі якого Суд буде забезпечено приміщенням за адресою просп. Перемоги, 41, у м.Києві. Це є дуже важливим рішенням, яке надає можливість для початку здійснення Судом правосуддя", - йдеться у повідомленні.
Там також зазначили, що попередньо було прийнято рішення про тимчасове розміщення Суду в приміщеннях за адресами вул. Хрещатик, 42, А, та пров.Хрестовий,4,А, площі яких є вкрай недостатньо для роботи Суду.
Нагадаємо:
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