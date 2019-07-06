Кістіон назвав звинувачення СБУ "політзамовленням" і згадав про Порошенка

Віце-прем'єр Володимир Кістіон назвав інформацію про звинувачення у розкраданні держкоштів "політичним замовленням" і провокацією, до якого причетні "кадри Служби Безпеки України, призначені екс-президентом Петром Порошенком".

Про це Кістіон заявив 6 липня на своїй сторінці у Facebook.

"Це не що інше, на мою думку, як політичне замовлення, до якого залучені ще призначені колишнім президентом Петром Порошенком кадри Служби Безпеки України. Бо жодних проваджень щодо мене не проводилося. Замовність цієї провокації доводить і те, що у соцмережах новини про дещо дивну ситуацію поширюються через пабліки під грифом "Реклама", - заявив віце-прем'єр.

"Метою, швидше за все, є намір прибрати мене з передвиборчого поля", - додав він і заявив, що опоненти "вдалися до ... залякування членів (його - ред.) родини".

Кістіон звернувся до керівництва СБУ "з проханням провести службове розслідування щодо цієї ситуації та зробити необхідні кадрові висновки".

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