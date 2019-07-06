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Кістіон назвав звинувачення СБУ "політзамовленням" і згадав про Порошенка

Субота, 6 липня 2019, 16:48
Кістіон назвав звинувачення СБУ політзамовленням і згадав про Порошенка

Віце-прем'єр Володимир Кістіон назвав інформацію про звинувачення у розкраданні держкоштів "політичним замовленням" і провокацією, до якого причетні "кадри Служби Безпеки України, призначені екс-президентом Петром Порошенком".  

Про це Кістіон заявив 6 липня на своїй сторінці у Facebook.

"Це не що інше, на мою думку, як політичне замовлення, до якого залучені ще призначені колишнім президентом Петром Порошенком кадри Служби Безпеки України. Бо жодних проваджень щодо мене не проводилося. Замовність цієї провокації доводить і те, що у соцмережах новини про дещо дивну ситуацію поширюються через пабліки під грифом "Реклама", - заявив віце-прем'єр.

"Метою, швидше за все, є намір прибрати мене з передвиборчого поля", - додав він і заявив, що опоненти "вдалися до ... залякування членів (його - ред.) родини".

Кістіон звернувся до керівництва СБУ "з проханням провести службове розслідування щодо цієї ситуації та зробити необхідні кадрові висновки".

Нагадаємо, 

  • У п’ятницю ввечері прес-служба СБУ повідомила про причетність віце-прем’єр-міністра України до механізму привласнення бюджетних коштів на Вінничині, однак згодом повідомлення зникло з сайту та Facebook-сторінки СБУ.
  • У СБУ заявили, що виявили та задокументували механізм привласнення коштів державного та місцевих бюджетів чиновниками комунальних підприємств Вінницької області, організований одним з віце-прем’єр-міністрів України.
  • При цьому отримати пояснення прес-служби СБУ щодо публікації не вдалося: речниця СБУ перебуває у відпустці, телефон прес-центру не відповідає.
  • В уряді Володимира Гройсмана кілька віце-прем'єрів: Степан Кубів, Іванна Климпуш-Цинцадзе, Володимир Кістіон, В'ячеслав Кириленко, Павло Розенко та Геннадій Зубко.
  • Володимир Кістіон родом з Вінничини, у 2008–2011 роках був заступником Вінницького міського голови, у 2011–2014 роках – першим заступником мера Вінниці. 

Українська правда

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Теми: КістіонСБУКабінет міністрівВінницька область
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