Кістіон назвав звинувачення СБУ "політзамовленням" і згадав про Порошенка
Віце-прем'єр Володимир Кістіон назвав інформацію про звинувачення у розкраданні держкоштів "політичним замовленням" і провокацією, до якого причетні "кадри Служби Безпеки України, призначені екс-президентом Петром Порошенком".
Про це Кістіон заявив 6 липня на своїй сторінці у Facebook.
"Це не що інше, на мою думку, як політичне замовлення, до якого залучені ще призначені колишнім президентом Петром Порошенком кадри Служби Безпеки України. Бо жодних проваджень щодо мене не проводилося. Замовність цієї провокації доводить і те, що у соцмережах новини про дещо дивну ситуацію поширюються через пабліки під грифом "Реклама", - заявив віце-прем'єр.
"Метою, швидше за все, є намір прибрати мене з передвиборчого поля", - додав він і заявив, що опоненти "вдалися до ... залякування членів (його - ред.) родини".
Кістіон звернувся до керівництва СБУ "з проханням провести службове розслідування щодо цієї ситуації та зробити необхідні кадрові висновки".
Нагадаємо,
- У п’ятницю ввечері прес-служба СБУ повідомила про причетність віце-прем’єр-міністра України до механізму привласнення бюджетних коштів на Вінничині, однак згодом повідомлення зникло з сайту та Facebook-сторінки СБУ.
- У СБУ заявили, що виявили та задокументували механізм привласнення коштів державного та місцевих бюджетів чиновниками комунальних підприємств Вінницької області, організований одним з віце-прем’єр-міністрів України.
- При цьому отримати пояснення прес-служби СБУ щодо публікації не вдалося: речниця СБУ перебуває у відпустці, телефон прес-центру не відповідає.
- В уряді Володимира Гройсмана кілька віце-прем'єрів: Степан Кубів, Іванна Климпуш-Цинцадзе, Володимир Кістіон, В'ячеслав Кириленко, Павло Розенко та Геннадій Зубко.
- Володимир Кістіон родом з Вінничини, у 2008–2011 роках був заступником Вінницького міського голови, у 2011–2014 роках – першим заступником мера Вінниці.
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