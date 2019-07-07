Російські пропагандисти анонсували телеміст з каналом Медведчука: "Треба поговорити"
Ведучий програми "Вести недели" на російському пропагандистському каналі "Росія24" Дмитро Кісельов анонсував проведення телемосту "Треба поговорити", який заплановано на 12 липня і відбудеться спільно з українським телеканалом NewsOne.
Про це Кісельов заявив 7 липня в ефірі "Росія24".
"Відверта розмова між простими людьми давно назріла", - заявив він і нагадав про "незабутній" досвід проведення телемосту між СРСР та США: "Тепер - те саме, але у сьогоденні і між РФ та Україною", додав Кісельов.
Одним з ведучих з боку РФ буде Андрій Малахов, з українського боку - ведучий та генеральний продюсер NewsOne Василь Голованов.
"Нам треба поговорити, без посередників, без недомовок", - зазначають ведучі майбутнього телемосту у відеоанонсі.
Нагадаємо,
- Наприкінці серпня 2018 року стало відомо, що телеканал "NewsOne" перейшов з-під управління батька нардепа від "Оппоблоку" Євгена Мураєва під управління екс-заступника голови АП Януковича Андрія Портнова.
- Верховна Рада рекомендувала Раді нацбезпеки і оборони застосувати санкції до власників телеканалів "112 Україна" і NewsOne.
- Після звернення парламенту до РНБО Мураєв-старший заявив, що передав корпоративні права на телеканал "NewsOne" Тарасу Козаку - нардепу від "Опозиційного блоку", соратнику кума президента РФ Віктора Медведчука. У червні Козак став власником телеканалу ZIK.
- Портнов у свою чергу заявив про розірвання договору щодо управління телеканалом "NewsOne".
- В СБУ заявили, що відслідковуватимуть контент українських телеканалів, управління якими взяв на себе Андрій Портнов, у тому числі NewsOne.