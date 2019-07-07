Російські пропагандисти анонсували телеміст з каналом Медведчука: "Треба поговорити"

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Неділя, 7 липня 2019, 21:32

Ведучий програми "Вести недели" на російському пропагандистському каналі "Росія24" Дмитро Кісельов анонсував проведення телемосту "Треба поговорити", який заплановано на 12 липня і відбудеться спільно з українським телеканалом NewsOne. 

Про це Кісельов заявив 7 липня в ефірі "Росія24". 

"Відверта розмова між простими людьми давно назріла", - заявив він і нагадав про "незабутній" досвід проведення телемосту між СРСР та США: "Тепер - те саме, але у сьогоденні і між РФ та Україною", додав Кісельов. 

Одним з ведучих з боку РФ буде Андрій Малахов, з українського боку - ведучий та генеральний продюсер NewsOne Василь Голованов. 

"Нам треба поговорити, без посередників, без недомовок", - зазначають ведучі майбутнього телемосту у відеоанонсі. 

Нагадаємо,

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Теми: Росія пропаганда телебачення


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