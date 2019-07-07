Партії "ЄС" і "Голос" чекають реакції від Зеленського і СБУ на телеміст між каналами Кремля і Медведчука

Анонсований телеміст за участю російського пропагандистського телеканалу "Росія24" та телеканалу NewsOne з медіа-групи кума Путіна Віктора Медведчука – виключна провокація з боку Кремля, а дії власників телеканалів спрямовані на підрив національного суверенітету України.

Так на плани провести 12 липня телеміст відреагували у партіях "Європейська солідарність" Петра Порошенка та "Голос" Святослава Вакарчука.

"Європейська солідарність" вважає, що даний проект – безумовна легалізація пропагандистського російського контенту через українські мас-медіа, яку ми трактуємо як дії, які створюють реальні загрози національним інтересам, суверенітету і територіальній цілісності України. Нагадуємо ініціаторам та прямим виконавцям цього "телевізійного шоу", що умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності підпадають під кримінальне розслідування" , - йдеться у заяві партії.

"Вважаємо, що проведення так званого "телемосту" – виключна провокація з боку Кремля, ще один механізм впливу на українців під час виборчої кампанії. Мета Москви проста – через "розмови про мир" завести до Верховної Ради якомога більшу кількість проросійських депутатів, аби політично закріпити реванш у стінах Верховної Ради", - зазначили у "ЄС".

У партії закликали Службу безпеки України, Раду нацбезпеки і оборони України, Нацраду з питань телебачення і радіомовлення "дати миттєву реакцію щодо так званого "телемосту", анонсованого пропагандистським каналом Путіна".

"У разі відсутності такої реакції залишаємо за собою право на протест проти бездіяльності вказаних органів", - заявили у "ЄС".

У свою чергу у партії "Голос" зазначили, що анонсований "телеміст" є "телеміною".

"Це – загроза для національної безпеки. Інформаційна окупація України – така ж загрозлива перспектива, як і окупація територій," - заявив лідер партії Святослав Вакарчук.

"Звертаємося до РНБО, СБУ та президента України із закликом дати належну правову та політичну оцінку таким діям власників каналу NewsOne та медіахолдингу "Новини", спрямованим на підрив національного суверенітету України", - йдеться у заяві "Голосу".

"Те, як зараз використовуються придбані проросійськими політиками телеканали, ще раз засвідчує: треба заборонити олігархам використовувати інформаційне мовлення у своїх пропагандистських цілях. Медіа потрібно гарантувати незалежність редакційної політики від власника. Представники партії "Голос" не беруть участь у телепрограмах каналів, які належать до холдингу "Новини", та каналів, які дотримуються антиукраїнських позицій, і закликають представників інших патріотичних сил теж відмовитися від такої участі", - йдеться у заяві.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман у свою чергу заявив, що "реванш вже не просто "шкрябається в двері", а вже заходить в квартири українців через канали кума Путіна".

"Звертаюсь до журналістів та керівників каналу: згадайте, з ким у нас війна на Сході, хто вбиває наших хлопців на Донбасі, руйнує українські міста та анексував Крим. Згадайте - і відмовтесь від цього проекту. Не грайте на руку ворогу", - заявив глава уряду.

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