Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Медведчук розповів про "часті зустрічі" з Путіним

Неділя, 7 липня 2019, 17:37
Медведчук розповів про часті зустрічі з Путіним

Глава політради партії "Опозиційна платформа - За життя", лідер українського громадського руху "Український вибір - право народу" Віктор Медведчук розповів про своє перше знайомство з президентом РФ Володимиром Путіним та їх "тісних відносинах".

У програмі "Дійові особи" на телеканалі "Росія 1" Медведчук заявив, що знає Путіна з початку 2000-х років, пише "РБК".

За його словами, на момент знайомства він обіймав посаду заступника голови Верховної Ради України, а Путін вже був президентом.

"На одному з офіційних заходів (нас представили один одному - ред.)", - повідомив Медведчук.

Більш часті зустрічі з Путіним почалися вже після того, як його призначили главою АП, додав він.

Раніше Медведчук розповідав, що з президентом РФ вони швидко зрозуміли, що у них "схожі погляди", і їхні ділові відносини з часом переросли у більш тісні, зазначає "РБК".

Відповідаючи на питання, як Медведчуку і Оксані Марченко (дружина Медведчука - ред.) вдалося вмовити Путіна стати хрещеним батьком молодшої доньки Дарини, він зазначив, що у цьому "велика заслуга його дружини": саме вона попросила "звернутися з таким проханням до Володимира Володимировича".

За словами Медведчука, його дочка "бачить свого родича". Як часто це відбувається, Медведчук не уточнив.

Нагадаємо,

  • Наприкінці червня росЗМІ поширили інформацію, що кум Путіна Віктор Медведчук домовився з ватажками бойовиків ОРДЛО про звільнення чотирьох полонених. 28 червня їх передали Медведчуку у Мінську, після чого чотири українця повернулися до Києва.
  • Президент Володимир Зеленський дорікнув Медведчуку, що той згадує про військовополонених в Росії і на окупованих територіях за кілька тижнів до виборів.
  • Медведчук веде переговори про звільнення полонених українців з російською стороною і представниками ОРДЛО. За його словами - "за особистою ініціативою". Також він заявляє, що займається цим з 2014 року і має намір "продовжувати роботу щодо одностороннього звільнення утримуваних в ОРДЛО і РФ українців", тому що "переговорами про обмін має займатися влада".

"Українська правда" у Threads

Теми: МедведчукПутінвибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Перші абоненти "Київстар" почали повідомляти про відновлення зв'язку

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

Усі новини...
Медведчук
ДБР передало ЗСУ арештовані авто родичів Медведчука та Козака на 1 млн доларів
Медведчука позбавили статусу академіка
Медведчука позбавили права займатись адвокатською діяльністю
Останні новини
18:30
"Святий Отче, молися за нас": Папі Римському передали прапор України. ФОТО
18:14
Перші абоненти "Київстар" почали повідомляти про відновлення зв'язку
18:10
Прем’єр Іспанії хоче відкриття переговорів з Україною про вступ в ЄС до кінця року
18:00
Датчики дихання: у США з'являться технології, які завадять водити авто напідпитку
17:47
Італійські шахи, годинники і кришталевий посуд: ЗМІ поцікавилися, на що Генштаб ЗСУ витрачає кошти
17:44
Оголосили фіналістів та володарів спецвідзнак Премії Шевельова 2023
17:40
відеоМінцифри вдосконалило мапу з Пунктами незламності в "Дії"
17:34
Соцмережа X цьогоріч не досягне цілей по доходах від реклами – Bloomberg
17:18
У Японії чоловік підірвав свою квартиру, намагаючись вбити таргана
17:12
Українці придбанням житла цікавляться, але купують обережно: підсумки ринку нерухомості - 2023
Усі новини...
Реклама: