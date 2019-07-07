Медведчук розповів про "часті зустрічі" з Путіним

Глава політради партії "Опозиційна платформа - За життя", лідер українського громадського руху "Український вибір - право народу" Віктор Медведчук розповів про своє перше знайомство з президентом РФ Володимиром Путіним та їх "тісних відносинах".

У програмі "Дійові особи" на телеканалі "Росія 1" Медведчук заявив, що знає Путіна з початку 2000-х років, пише "РБК".

За його словами, на момент знайомства він обіймав посаду заступника голови Верховної Ради України, а Путін вже був президентом.

"На одному з офіційних заходів (нас представили один одному - ред.)", - повідомив Медведчук.

Більш часті зустрічі з Путіним почалися вже після того, як його призначили главою АП, додав він.

Раніше Медведчук розповідав, що з президентом РФ вони швидко зрозуміли, що у них "схожі погляди", і їхні ділові відносини з часом переросли у більш тісні, зазначає "РБК".

Відповідаючи на питання, як Медведчуку і Оксані Марченко (дружина Медведчука - ред.) вдалося вмовити Путіна стати хрещеним батьком молодшої доньки Дарини, він зазначив, що у цьому "велика заслуга його дружини": саме вона попросила "звернутися з таким проханням до Володимира Володимировича".

За словами Медведчука, його дочка "бачить свого родича". Як часто це відбувається, Медведчук не уточнив.

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