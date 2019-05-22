Зеленський дав посаду Данилюку — ЗМІ
Середа, 22 травня 2019, 16:07
Заступник голови Адміністрації президента Руслан Рябошапка заявив, що Володимир Зеленський призначив екс-міністра фінансів Олександра Данилюка Секретарем Ради національної безпеки і оборони.
Про це повідомляє LIGA.net.
"Це питання вже вирішене. Указ вже підписаний", - сказав він.
За його словами, указ про призначення Данилюка буде опублікований в найближчий час, можливо, до кінця дня, 22 травня.
Наразі документ на сайті АП не опублікований.
Повідомляється, що раніше Данилюк представляв Зеленського на переговорах з Міжнародним валютним фондом (МВФ).
Нагадаємо:
- Раніше в глава Адміністрації президента Андрій Богдан заявляв, що кандидатуру Олександра Данилюка розглядають на посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони.
- Олександр Турчинов подав заяву про відставку 17 травня. Він пов’язав таке рішення з припиненням повноважень президента Петра Порошенка. Пізніше Порошенко звільнив Турчинова з посади секретаря РНБО.