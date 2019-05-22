Зеленський дав посаду Данилюку — ЗМІ

Заступник голови Адміністрації президента Руслан Рябошапка заявив, що Володимир Зеленський призначив екс-міністра фінансів Олександра Данилюка Секретарем Ради національної безпеки і оборони.

Про це повідомляє LIGA.net.

"Це питання вже вирішене. Указ вже підписаний", - сказав він.

За його словами, указ про призначення Данилюка буде опублікований в найближчий час, можливо, до кінця дня, 22 травня.

Наразі документ на сайті АП не опублікований.

Повідомляється, що раніше Данилюк представляв Зеленського на переговорах з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

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