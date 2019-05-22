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Зеленський дав посаду Данилюку — ЗМІ

Середа, 22 травня 2019, 16:07
Зеленський дав посаду Данилюку — ЗМІ

Заступник голови Адміністрації президента Руслан Рябошапка заявив, що Володимир Зеленський призначив екс-міністра фінансів Олександра Данилюка Секретарем Ради національної безпеки і оборони.

Про це повідомляє LIGA.net.

"Це питання вже вирішене. Указ вже підписаний", - сказав він.

За його словами, указ про призначення Данилюка буде опублікований в найближчий час, можливо, до кінця дня, 22 травня.

Наразі документ на сайті АП не опублікований.

Повідомляється, що раніше Данилюк представляв Зеленського на переговорах з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Нагадаємо:

  • Раніше в глава Адміністрації президента Андрій Богдан заявляв, що кандидатуру Олександра Данилюка розглядають на посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони.
  • Олександр Турчинов подав заяву про відставку 17 травня. Він пов’язав таке рішення з припиненням повноважень президента Петра Порошенка. Пізніше Порошенко звільнив Турчинова з посади секретаря РНБО.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗеленськийпрезидентОлександр ДанилюкРНБО
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