Націоналісти дали Зеленському добу відповісти на "інформаційний шабаш" Кремля
Об’єднані націоналісти вимагають, щоб президент України Володимир Зеленський адекватно відреагував на анонсований телеміст між російськими пропагандистами з телеканалу "Росія24" та пропагандистами з телеканалу Newsone.
Про це заявив лідер партії "Національний Корпус" Андрій Білецький у блозі на Українській правді.
"Мета цієї інформаційної диверсії – очевидна. Програма максимум – символічно поставити Україну в принизливу позу розкаяння і капітуляції перед силою РФ, додати Медведчуку балів перед виборами. Програма мінімум, якщо не вийде – показати, що ініціативи миру між Україною та РФ зривають "фашисти" і, знову ж-таки, додати балів Медведчуку перед виборами", - написав він.
Білецький наголосив, що "українським націоналістам, "нужно поговорить" з президентом Володимиром Зеленським.
"Ми даємо Володимиру Зеленському добу на адекватну (!!!) відповідь на інформаційний шабаш, який готує Кремль тут, у Києві. Відповідь має бути адекватною. Лідера держави, яка перебуває у стані війни. Не клоуна, не артиста з олігархічних корпоративів, а Президента. Інакше відповідь "зеленим чоловічкам" Кремля почнуть давати "чорні чоловічки". Думай. Те.", - заявив він.
Нагадуємо:
- 7 липня ведучий програми "Вести недели" на російському пропагандистському каналі "Россия 24" Дмитро Кісельов анонсував проведення телемосту "Треба поговорити", який заплановано на 12 липня і відбудеться спільно з українським телеканалом NewsOne, який входить до медіа-групи кума Путіна Віктора Медведчука.
- Плани провести телеміст розкритикували у партіях "Європейська солідарність" Петра Порошенка та "Голос" Святослава Вакарчука. Зі зверненням проти аноносованого телемосту виступив і прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.
- 8 липня під будівлею телеканалу NewsOne активісти протестуватимуть проти телемосту з російськими пропагандистами з телеканалу "Росія24".
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