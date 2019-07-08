Тимчук був у депресії, погрожував вбити себе і застрелився – цивільна дружина
Джерело: матеріали розслідування
Цивільна дружина народного депутата Дмитра Тимчука розповіла слідству, що в день загибелі він був у депресії і застрелився сам.
З матеріалів справи: "Дістав пістолет та погрожував себе вбити. Вона (співмешканка – УП) відмовляла останнього від спроб покінчити життя самогубством. Однак, близько 12.00 Тимчук себе застрелив".
Деталі: В момент пострілу жінка була в кімнаті поруч з Тимчуком.
За її словами, депутат останнім часом зловживав спиртними напоями. У день загибелі він зранку почав вживати алкоголь, відмовився їхати на роботу, перебував у депресії. Під час розмов Тимчук висловлював суїцидальні наміри.
Про подію жінка повідомила другу та помічнику нардепа. Про будь-які конфлікти та боргові зобов’язання загиблого вона не знає.
Чому це важливо: Після загибелі Тимчука його однопартієць Антон Геращенко писав, що нардеп застрелився при чищенні нагородної зброї. У фракції "Народний фронт" також не виключали, що народного обранця вбили.
Історія питання:
- 19 червня у Києві знайшли мертвим координатора групи "Інформаційний спротив" нардепа фракції "Народний фронт" Дмитра Тимчука.
- "Народофронтівець" Антон Геращенко спочатку написав, що Тимчук застрелився при чищенні нагородної зброї, однак пізніше видалив цей пост.
- Слідство розглядає самогубство основною версією.
- Перший заступник голови фракції "Народний фронт" Андрій Тетерук заявив, що не вірить у версію нещасного випадку, внаслідок якого загинув депутат від НФ Дмитро Тимчук, і не виключає, що парламентарія могли вбити.