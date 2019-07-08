Тимчук був у депресії, погрожував вбити себе і застрелився – цивільна дружина

Джерело: матеріали розслідування

Цивільна дружина народного депутата Дмитра Тимчука розповіла слідству, що в день загибелі він був у депресії і застрелився сам.

З матеріалів справи: "Дістав пістолет та погрожував себе вбити. Вона (співмешканка – УП) відмовляла останнього від спроб покінчити життя самогубством. Однак, близько 12.00 Тимчук себе застрелив".

Деталі: В момент пострілу жінка була в кімнаті поруч з Тимчуком.

За її словами, депутат останнім часом зловживав спиртними напоями. У день загибелі він зранку почав вживати алкоголь, відмовився їхати на роботу, перебував у депресії. Під час розмов Тимчук висловлював суїцидальні наміри.

Про подію жінка повідомила другу та помічнику нардепа. Про будь-які конфлікти та боргові зобов’язання загиблого вона не знає.

Чому це важливо: Після загибелі Тимчука його однопартієць Антон Геращенко писав, що нардеп застрелився при чищенні нагородної зброї. У фракції "Народний фронт" також не виключали, що народного обранця вбили.

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