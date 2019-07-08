Тимчук був у депресії, погрожував вбити себе і застрелився – цивільна дружина

43482 перегляди
Понеділок, 8 липня 2019, 11:39

Джерело: матеріали розслідування

Цивільна дружина народного депутата Дмитра Тимчука розповіла слідству, що в день загибелі він був у депресії і застрелився сам.

З матеріалів справи: "Дістав пістолет та погрожував себе вбити. Вона (співмешканка – УП) відмовляла останнього від спроб покінчити життя самогубством. Однак, близько 12.00 Тимчук себе застрелив".

Деталі: В момент пострілу жінка була в кімнаті поруч з Тимчуком. 

За її словами, депутат останнім часом зловживав спиртними напоями. У день загибелі він зранку почав вживати алкоголь, відмовився їхати на роботу, перебував у депресії. Під час розмов Тимчук висловлював суїцидальні наміри.

Про подію жінка повідомила другу та помічнику нардепа. Про будь-які конфлікти та боргові зобов’язання загиблого вона не знає.

Чому це важливо: Після загибелі Тимчука його однопартієць Антон Геращенко писав, що нардеп застрелився при чищенні нагородної зброї. У фракції "Народний фронт" також не виключали, що народного обранця вбили.

Історія питання:

  • 19 червня у Києві знайшли мертвим координатора групи "Інформаційний спротив" нардепа фракції "Народний фронт" Дмитра Тимчука.
  • "Народофронтівець" Антон Геращенко спочатку написав, що Тимчук застрелився при чищенні нагородної зброї, однак пізніше видалив цей пост.
  • Слідство розглядає самогубство основною версією.
  • Перший заступник голови фракції "Народний фронт" Андрій Тетерук заявив, що не вірить у версію нещасного випадку, внаслідок якого загинув депутат від НФ Дмитро Тимчук, і не виключає, що парламентарія могли вбити.

Соня Лукашова, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Верховна Рада


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Останній пленарний тиждень Ради: оголошена повна мобілізація 8 липня 2019, 11:51
Верховний суд скасував пережеребкування партій 8 липня 2019, 10:59
Екскурсія Радою: Кабінет спікера, секретна курилка, буфет і "Катрусин кінозал" 8 липня 2019, 06:00
Усі новини
Головні новини
Зеленський вигнав секретаря міськради Борисполя з зустрічі
На Одещині екс-голову РДА знайшли повішеним
Соціологи дізналися, кого українці хочуть бачити прем’єром
Рейтинг партій: Три партії нарощують міць, інші втрачають позиції
Усі новини
соціум

Що таке аутизм і чим такі люди особливі?

дослідження

Друзі, а не родичі, роблять людей щасливішими

дослідження

Сіль можна споживати чи ні? Корисна вона чи шкідлива?