Смерть Тимчука: у фракції нардепа не вірять у нещасний випадок

Перший заступник голови фракції "Народний фронт" Андрій Тетерук заявив, що не вірить у версію нещасного випадку, внаслідок якого загинув депутат від НФ Дмитро Тимчук, і не виключає, що парламентарія могли вбити.

Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту, повідомляє "Укрінформ".

"Як офіцер я особисто не вірю в те, що це нещасний випадок у результаті чищення зброї... Дмитро Тимчук, окрім того що державний діяч, він із 2014 року разом із колегами дуже ретельно, професійно, якісно висвітлював агресію Російської Федерації, участь військових: офіцерів, генералів, підрозділів російської регулярної армії - в агресії проти України", - сказав Тетерук.

"Все це дає підстави вважати, що ми матимемо версію замаскованого вбивства під самогубство", - додав він.

Водночас нардеп закликав правоохоронні органи провести найретельніше розслідування.

"Для того, щоб отримати решту інформації про обставини й умови його (Тимчука - ред.) загибелі, ми маємо дочекатися офіційної позиції правоохоронних органів... Єдиною версією, я би хотів, щоб була версія правоохоронних органів", - сказав представник НФ.

Він висловив бажання, щоб правоохоронці ретельно підійшли до цієї справи, вивчили її, в найкоротший термін дали відповідь, що насправді сталося.

"І в разі, якщо ми будемо мати навмисне вбивство нашого колеги, я би дуже хотів, щоб відплата за це вбивство була неминучою всім тим, хто його замовив, хто його здійснив", - заявив Тетерук.

Представник фракції Блок Петра Порошенка Олександр Бригинець також заявив, що не вірить у випадкову смерть Тимчука.

"Час інформаційного супротиву України минув? Настає час помсти? Дмитро Тимчук щойно був у залі і ось трагічна новина - він мертвий. Загинув випадково при чистці зброї? Хто в це повірить!", - сказав нардеп.

"В залі говорять про зачистку ФСБ тих, хто багато знав про російську агресію. Час і слідство можливо щось покажуть!", - додав він.

Схожу позицію висловив і лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко.

"Не вірю, не хочеться вірити, що це випадковість, необережне поводження зі зброєю. Він знав, що таке зброя і як її треба чистити. Побачимо, що скаже слідство", - написав він у Facebook.

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