Смерть Тимчука: у фракції нардепа не вірять у нещасний випадок

16467 переглядів
Середа, 19 червня 2019, 15:13

Перший заступник голови фракції "Народний фронт" Андрій Тетерук заявив, що не вірить у версію нещасного випадку, внаслідок якого загинув депутат від НФ Дмитро Тимчук, і не виключає, що парламентарія могли вбити.

Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту, повідомляє "Укрінформ".

"Як офіцер я особисто не вірю в те, що це нещасний випадок у результаті чищення зброї... Дмитро Тимчук, окрім того що державний діяч, він із 2014 року разом із колегами дуже ретельно, професійно, якісно висвітлював агресію Російської Федерації, участь військових: офіцерів, генералів, підрозділів російської регулярної армії - в агресії проти України", - сказав Тетерук.

"Все це дає підстави вважати, що ми матимемо версію замаскованого вбивства під самогубство", - додав він.

Водночас нардеп закликав правоохоронні органи провести найретельніше розслідування.

"Для того, щоб отримати решту інформації про обставини й умови його (Тимчука - ред.) загибелі, ми маємо дочекатися офіційної позиції правоохоронних органів... Єдиною версією, я би хотів, щоб була версія правоохоронних органів", - сказав представник НФ.

Він висловив бажання, щоб правоохоронці ретельно підійшли до цієї справи, вивчили її, в найкоротший термін дали відповідь, що насправді сталося.

"І в разі, якщо ми будемо мати навмисне вбивство нашого колеги, я би дуже хотів, щоб відплата за це вбивство була неминучою всім тим, хто його замовив, хто його здійснив", - заявив Тетерук.

Представник фракції Блок Петра Порошенка Олександр Бригинець також заявив, що не вірить у випадкову смерть Тимчука.

"Час інформаційного супротиву України минув? Настає час помсти? Дмитро Тимчук щойно був у залі і ось трагічна новина - він мертвий. Загинув випадково при чистці зброї? Хто в це повірить!", - сказав нардеп.

"В залі говорять про зачистку ФСБ тих, хто багато знав про російську агресію. Час і слідство можливо щось покажуть!", - додав він.

Схожу позицію висловив і лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко.

"Не вірю, не хочеться вірити, що це випадковість, необережне поводження зі зброєю. Він знав, що таке зброя і як її треба чистити. Побачимо, що скаже слідство", - написав він у Facebook.

Нагадаємо:

  • У Києві знайшли мертвим координатора групи "Інформаційний спротив" нардепа фракції "Народний фронт" Дмитра Тимчука.
  • Правоохоронці не виключають версію вбивства нардепа фракції "Народний фронт" Дмитра Тимчука.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Народний фронт вбивство


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Ляшко показав список Радикальної партії: є нардепи "Народного фронту" 10 червня 2019, 11:54
Разом із Гройсманом на вибори піде частина міністрів та депутати НФ 7 червня 2019, 14:10
Народний фронт просить Зеленського скликати РНБО 6 червня 2019, 14:08
Усі новини
Головні новини
Затримання "блатних" на Бессарабці: ДБР розбереться, хто винен
СБУ оголоcила підозру росіянам і українцю, які збили літак МН17
Кабмін схвалив відставку ще трьох голів ОДА
Поліція розглядає версію вбивства Тимчука
Усі новини
їжа

7 аргументів на користь вишень і черешень

психологія

Як виправляти помилки, якщо ви налажали на роботі?

їжа

Якою має бути їжа впродовж життя, щоб на старості подорожувати