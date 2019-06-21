У прокуратурі назвали основну версію загибелі Тимчука

Слідство розглядає самогубство основною версією загибелі депутата Дмитра Тимчука, тіло якого з вогнепальним пораненням знайшли 19 червня.

Про це у коментарі "Громадському" повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець.

"Виходячи зі свідчень близьких осіб, слідство володіє інформацією про те, що останній час загиблий перебував в депресивному стані, а останній тиждень взагалі не виходив з дому, як і в день смерті", - сказала Максимець.

За її словами, офіційну версію оголосять після проведення усіх слідчих дій: допитів осіб, які мають інформацію про причину смерті депутата та отримання результатів призначених судових експертиз - зокрема, судово-медичної, балістичної та ін.

Речниця прокуратури Києва розповіла, що у день смерті, 19 червня, у квартирі Тимчука провели огляд, вилучили речові докази - пістолет, магазин з патронами, гільзу.

"Були відібрані змиви з рук, частин тіла, одягу загиблого та жінки, яка була в приміщенні - на предмет виявлення слідів порохових газів", - заявили у прокуратурі.

Максимець підтвердила, що у квартирі було двоє людей - "загиблий і жінка, це встановлено з камер відеоспостереження - у коридорі на вході до квартири. Інших осіб у квартирі не перебувало".

Нагадаємо: