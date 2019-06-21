У прокуратурі назвали основну версію загибелі Тимчука

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П'ятниця, 21 червня 2019, 00:36

Слідство розглядає самогубство основною версією загибелі депутата Дмитра Тимчука, тіло якого з вогнепальним пораненням знайшли 19 червня.

Про це у коментарі "Громадському" повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець. 

"Виходячи зі свідчень близьких осіб, слідство володіє інформацією про те, що останній час загиблий перебував в депресивному стані, а останній тиждень взагалі не виходив з дому, як і в день смерті", - сказала Максимець.

За її словами, офіційну версію оголосять після проведення усіх слідчих дій: допитів осіб, які мають інформацію про причину смерті депутата та отримання результатів призначених судових експертиз - зокрема, судово-медичної, балістичної та ін.  

Речниця прокуратури Києва розповіла, що у день смерті, 19 червня, у квартирі Тимчука провели огляд, вилучили речові докази - пістолет, магазин з патронами, гільзу. 

"Були відібрані змиви з рук, частин тіла, одягу загиблого та жінки, яка була в приміщенні - на предмет виявлення слідів порохових газів", - заявили у прокуратурі.

Максимець підтвердила, що у квартирі було двоє людей - "загиблий і жінка, це встановлено з камер відеоспостереження - у коридорі на вході до квартири. Інших осіб у квартирі не перебувало".

Нагадаємо:

  • 19 червня у Києві знайшли мертвим координатора групи "Інформаційний спротив" нардепа фракції "Народний фронт" Дмитра Тимчука.
  • Правоохоронці не виключали версію вбивства нардепа фракції "Народний фронт" Дмитра Тимчука.
  • Перший заступник голови фракції "Народний фронт" Андрій Тетерук заявив, що не вірить у версію нещасного випадку, внаслідок якого загинув депутат від НФ Дмитро Тимчук, і не виключає, що парламентарія могли вбити.

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Теми: прокуратура Верховна Рада


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