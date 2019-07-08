Апеляцію на арешт Єфремова розглянуть у Києві

Джерело: прес-служба Верховного суду, адвокат Єфремова Євген Солодко

Розгляд апеляції на арешт екс-голови фракції Партії регіонів Олександра Єфремова, якого обвинувачують у державній зраді, перенесли у Київ.

Прес-служба Верховного суду в коментарі УП: "Апеляційну скаргу з приводу строків тримання під вартою Єфремова буде розглядати Київський апеляційний суд. Таке рішення сьогодні виніс Касаційний кримінальний суд у складі Верховного суду".

Адвокат Єфремова Євген Солодко у коментарі УП: "19 червня Єфремову продовжили термін тримання під вартою до 17 серпня. Напередодні Конституційний суд скасував норму, по якій було неможливо оскаржувати продовження тримання під вартою, якщо справа знаходиться у суді. Звичайно, ми одразу цим скористалися і направили скаргу до Луганського апеляційного суду".

"Але сталося так, що у них просто не вистачає суддів. Тому Луганський апеляційний суд направив подання до Верховного суду з проханням визначити інший апеляційний суд в країні, який буде розглядати нашу апеляційну справу. Визначили, що буде розглядати Київський апеляційний суд".

"Коли це буде – невідомо. Треба певний час. Я думаю, ми будемо прохати застосувати відеоконференцзв’язок, бо навіщо його (Єфремова, – ред.) етапувати по такій спеці".

"Ми в апеляції написали, що оскаржуємо продовження і кажемо про те, що це політична справа, з самого початку надумана. Вважаємо, що жоден запобіжний захід до Єфремова не повинен застосуватися".

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