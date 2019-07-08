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Апеляцію на арешт Єфремова розглянуть у Києві

Понеділок, 8 липня 2019, 13:56

Джерело: прес-служба Верховного суду, адвокат Єфремова Євген Солодко

Розгляд апеляції на арешт екс-голови фракції Партії регіонів Олександра Єфремова, якого обвинувачують у державній зраді, перенесли у Київ.

Прес-служба Верховного суду в коментарі УП: "Апеляційну скаргу з приводу строків тримання під вартою Єфремова буде розглядати Київський апеляційний суд. Таке рішення сьогодні виніс Касаційний кримінальний суд у складі Верховного суду".

Адвокат Єфремова Євген Солодко у коментарі УП: "19 червня Єфремову продовжили термін тримання під вартою до 17 серпня. Напередодні Конституційний суд скасував норму, по якій було неможливо оскаржувати продовження тримання під вартою, якщо справа знаходиться у суді. Звичайно, ми одразу цим скористалися і направили скаргу до Луганського апеляційного суду".

"Але сталося так, що у них просто не вистачає суддів. Тому Луганський апеляційний суд направив подання до Верховного суду з проханням визначити інший апеляційний суд в країні, який буде розглядати нашу апеляційну справу. Визначили, що буде розглядати Київський апеляційний суд".

"Коли це буде – невідомо. Треба певний час. Я думаю, ми будемо прохати  застосувати відеоконференцзв’язок, бо навіщо його (Єфремова, – ред.) етапувати по такій спеці".  

"Ми в апеляції написали, що оскаржуємо продовження і кажемо про те, що це політична справа, з самого початку надумана. Вважаємо, що жоден запобіжний захід до Єфремова не повинен застосуватися".

Історія питання:

  • 30 липня 2016 року екс-голову фракції "Партія регіонів" Олександра Єфремова затримали за підозрою у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.
  • Крім посягання на територіальну цілісність і недоторканність країни Єфремова підозрюють у прямій підтримці злочинної організації "ЛНР", а також незаконному заволодіння майном "Луганськвугілля".
  • 1 серпня 2016 року Єфремова взяли під варту.
  • Наприкінці квітня 2019 року Старобільський райсуд продовжив арешт Єфремову ще на два місяці, до 22 червня.
  • 19 червня запобіжний захід Єфремову продовжили до 17 серпня.

Ірина Балачук, УП

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Теми: ЄфремовсудКиїв
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