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Речник ПЦУ: Перед Собором Філарет вживав ліки, що погіршили його здоров'я

Понеділок, 8 липня 2019, 15:20

Джерело: інтерв'ю Укрінформа з речником Православної церкви України архієпископа Євстратія Зорю.

Минулоріч напередодні Об’єднавчого собору у патріарха Української православної церкви Київського патріархату Філарета різко погіршився стан здоров’я через медичні препарати, які порадив йому лікар.

На думку єпископа, в оточенні Філарета були люди, які навмисно давали йому шкідливі препарати, щоб зірвати Собор.

Пряма мова: "На Покрову патріарх говорив проповідь, є відеозапис, помітно, що патріарх добре почувається. Менш як за пару тижнів відбувається пресконференція. Це абсолютно інший стан. Таке враження, що він постарів на десять років, він через силу говорив, погано виглядав…втратив працездатність".

"Ми почали шукати причину, і єдиний наш висновок: дія нового препарату. Як тільки він перестав його приймати, він за тиждень прийшов у нормальну форму".

"Біля патріарха є його племінниця, яка за фахом – лікар. Є лікарі, які супроводжують його багато років".

Історія питання:

  • 15 грудня 2018 року українські церкви об’єдналися у єдину Православну церкву України, її очолив митрополит Епіфаній. Представники РПЦ (УПЦ МП) переважно відмовилися визнати її, але окремі парафії переходять до ПЦУ.
  • Навесні Філарет почав стверджувати, що при переговорах про створення Єдиної церкви йому обіцяли негласне керівництво, але домовленості порушили.
  • Філарет також заявив, що Київський патріархат досі не ліквідований.
  • Священний синод ПЦУ позбавив Філарета прав єпархіального архієрея. 25 червня почесний патріарх створив власний синод КП – з єпископів, яким ПЦУ заборонила священнослужіння.
  • 8 липня Філарет дав інтерв'ю пропагандистському телеканалу "Росія24", в якому розкритикував Томос та діяльність Православної церкви України.
  • Раніше Євстратій Зоря висловлював побоювання, що світогляд Філарета формують молоді люди інформацією "з кремлівським душком".

Знати більше:

Отці і діти. Чому сваряться патріарх Філарет та митрополит Епіфаній

Як Філарет пішов від Епіфанія і що тепер буде з ПЦУ

"Українська правда" у Threads

Теми: Православна Церква УкраїниФіларет
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