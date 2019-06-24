Філарета позбавили права керувати єпархією
Православна церква України позбавила почесного патріарха Філарета прав єпархіального архієрея, а все майно колишньої УПЦ КП залишиться під керівництвом ПЦУ.
Таке рішення прийняв священний синод ПЦУ 24 червня.
"Почесний патріарх Філарет залишається у складі єпископату Православної церкви України, однак втратив канонічні права і обов’язки, пов’язані з управлінням єпархією", - йдеться в рішенні ПЦУ.
Відзначається, що Філарет може через лист на ім’я предстоятеля ПЦУ Епіфанія, звернутися до синоду щодо його майбутнього становища у православній церкві.
Синод зазначив, що всі парафії та монастирі Києва, які перебували у складі УПЦ Київського патріархату залишаються у складі ПЦУ, тому що Філарет порушив процедуру реєстрації Київської єпархії, зокрема не подав необхідних документів.
На з'їзді ПЦУ також погодилися, що зібрання 20 червня під керівництвом Філарета не мало жодних повноважень на ухвалення рішень щодо ліквідованої УПЦ КП.
Синод 24 червня виключив зі складу єпископату ПЦУ преосвященного Іоасафа (Шибаєва), митрополита Білгородського і Обоянського, та Преосвященного Петра (Москальова), єпископа Валуйського, вікарія Білгородської єпархії.
Таке рішення прийняли через "дії священнослужителів спрямовані на збурення протистояння у церковному середовищі, противлення соборним рішенням та участь у здійсненні рукоположень в чужій єпархії всупереч статуту".
Крім того вирішено, що всі, хто отримає єпископський сан без обрання синодом ПЦУ, не зможуть у майбутньому стати членами єпископату ПЦУ.
У засіданні взяли участь всі члени синоду окрім Філарета (без поважної причини) та архієпископа Донецького і Маріупольського Сергія (з поважної причини).
Також синод вирішив, що відстороненні від служіння архімандрит Андрій (Маруцак) та ієромонах Ілля (Зеленський) можуть письмово протягом одного місяця звернутися до синоду через подання на ім’я Епіфанія.
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Нагадаємо:
- Колишній предстоятель УПЦ КП патріарх Філарет останнім часом почав конфліктувати із предстоятелем ПЦУ митрополитом Епіфанієм.
- За словами Філарета, обрання Епіфанія стало можливим, бо Філарету було обіцяно збереження влади у церкві. Однак цю "обіцянку" порушили.
- Через це Філарет останнім часом виступав з критикою керівництва ПЦУ, Константинополя та навіть томосу про автокефалію.
- На 20 червня він скликав "помісний собор", який "постановив відновити існування ліквідованої церкви і скасував визнання Православної церкви України".
- На з’їзді 20 червня підтвердили, що главою УПЦ КП залишається Філарет. Крім того "синод" Філарета заявив про свої права на всі кошти і храми, які були у підпорядкуванні УПЦ КП.
- На початок з'їзду на "соборі" не було жодного українського архієрея. Більшість із архієреїв колишньої УПЦ КП, яка на об'єднавчому соборі 15 грудня 2018 року влилась у ПЦУ, проігнорували заклики патріарха Філарета.
- У той же час у керівництві ПЦУ заявляють, що Філарет не має права скликати жодний собор, а зібрання у Володимирському соборі буде неканонічним і означатиме церковне розділення з усіма канонічними та юридичними наслідками.
- 22 червня Православна церква України тимчасово заборонила служіння двом священнослужителям за "дії, спрямовані на розділення церкви".