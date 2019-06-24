Філарета позбавили права керувати єпархією

Православна церква України позбавила почесного патріарха Філарета прав єпархіального архієрея, а все майно колишньої УПЦ КП залишиться під керівництвом ПЦУ.

Таке рішення прийняв священний синод ПЦУ 24 червня.

"Почесний патріарх Філарет залишається у складі єпископату Православної церкви України, однак втратив канонічні права і обов’язки, пов’язані з управлінням єпархією", - йдеться в рішенні ПЦУ.

Відзначається, що Філарет може через лист на ім’я предстоятеля ПЦУ Епіфанія, звернутися до синоду щодо його майбутнього становища у православній церкві.

Синод зазначив, що всі парафії та монастирі Києва, які перебували у складі УПЦ Київського патріархату залишаються у складі ПЦУ, тому що Філарет порушив процедуру реєстрації Київської єпархії, зокрема не подав необхідних документів.

На з'їзді ПЦУ також погодилися, що зібрання 20 червня під керівництвом Філарета не мало жодних повноважень на ухвалення рішень щодо ліквідованої УПЦ КП.

Синод 24 червня виключив зі складу єпископату ПЦУ преосвященного Іоасафа (Шибаєва), митрополита Білгородського і Обоянського, та Преосвященного Петра (Москальова), єпископа Валуйського, вікарія Білгородської єпархії.

Таке рішення прийняли через "дії священнослужителів спрямовані на збурення протистояння у церковному середовищі, противлення соборним рішенням та участь у здійсненні рукоположень в чужій єпархії всупереч статуту".

Крім того вирішено, що всі, хто отримає єпископський сан без обрання синодом ПЦУ, не зможуть у майбутньому стати членами єпископату ПЦУ.

У засіданні взяли участь всі члени синоду окрім Філарета (без поважної причини) та архієпископа Донецького і Маріупольського Сергія (з поважної причини).

Також синод вирішив, що відстороненні від служіння архімандрит Андрій (Маруцак) та ієромонах Ілля (Зеленський) можуть письмово протягом одного місяця звернутися до синоду через подання на ім’я Епіфанія.

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