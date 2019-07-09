Лавров – Зеленському: Серйозні пропозиції не роблять через Facebook

Джерело: російський "Інтерфакс".

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що пропозиція президента Володимира Зеленського про проведення саміту за участю Росії, України, Великої Британії, Німеччини, Франції та США "має право на існування, але наголос має бути на прямому діалозі сторін конфлікту".

Пряма мова: "Цей формат і нормандський, і мінський, був схвалений Радою Безпеки ООН, це є безпосереднім інструментом, який необхідно використовувати міжнародній спільноті. Інші пропозиції, напевно, мають право на існування. Але наголос треба робити на прямий діалог, це серцевина Мінських домовленостей".

"Коли мова йде про серйозні пропозиції, вони робляться спочатку дипломатичними каналами, а не публічно через "Фейсбук".

"Але ми готові розглядати конкретні пропозиції, які будуть допомагати виконувати резолюцію Ради Безпеки, що затвердила Мінські домовленості, а не підміняти цю резолюцію і самі домовленості".

При цьому Лавров зазначив, що пропозиція Зеленського не обговорювалося на неформальній зустрічі ОБСЄ, яка відбулася у вівторок.

Чому це важливо: Росія з 2014 року здійснює збройну агресію щодо України: анексувала півострів Крим і підтримує незаконні збройні формування на Донбасі, де також воюють представники регулярних військ РФ. При цьому РФ заперечує присутність на Донбасі і називає це "внутрішньоукраїнським конфліктом". Кремль постійно схиляє офіційний Київ до прямого діалогу з бойовиками "Л/ДНР"

Що було раніше: Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль розгляне пропозицію президента України про зустріч у Мінську разом з президентом Росії Володимиром Путіним за участю президентів США і Франції і прем'єра Великої Британії Терези Мей.

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