Кремль: Пропозицію Зеленського про зустріч з Путіним розглянуть
У Кремлі розглянуть пропозицію президента України Володимира Зеленського про зустріч в Мінську разом з президентом Росії Володимиром Путіним за участі президентів США і Франції та прем'єра Британії Терези Мей.
Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє російське видання ТАСС.
"Я поки не готовий відповідати, це абсолютно новий формат. Потрібно зрозуміти, чи є перспективи у такої зустрічі, потрібно зрозуміти, що це за новий формат пропонується. Це нова ініціатива. Безумовно, вона буде розглянута, але поки не можу дати якусь реакцію", - заявив Пєсков.
За його словами, США не є учасниками нормандського процесу і це ускладнює можливість проведення зустрічі такого формату.
"Як бути з мінськими домовленостями, під якими стоять підписи учасників нормандського процесу, але не стоять підписи ніяких представників США", - заявив прес-секретар.
8 липня Зеленський запропонував зустрітися у Мінську і говорити безпосередньо з Путіним, президентом США Дональдом Трампом, прем'єром Великобританії Терезою Мей, канцлером ФРН Ангелою Меркель, президентом Франції Еммануелем Макроном.
Про це президент заявив у відповідь на ідею телеканалу NewsOne, який входить в медіа-групу кума Путіна Віктора Медведчука провести телеміст "Треба поговорити" з російському пропагандистським каналом "Росія 24".
Відзначимо, що Кремль підтримує ініціативу про проведення телемосту між російським і українським телеканалами.
"Це ініціатива двох телеканалів, яку, з нашої точки зору, можна тільки вітати. Не дивлячись на всі політико-дипломатичні турбулентності між двома країнами, власне, спілкування народів двох країн ніхто не відміняв, це спілкування і прямо, і опосередковано триває", - сказав Пєсков.
Нагадаємо:
- Плани провести телеміст розкритикували в партіях "Європейська солідарність" Петра Порошенка і "Голос" Святослава Вакарчука. Зі зверненням проти анонсованого телемосту виступив і прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.
- 8 липня активісти зібралися під будівлею телеканалу "NewsOne", щоб протестувати проти запланованого телемосту з "Россией 24".
- Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Данилюк заявив, що відомство напрацьовує рішення щодо планів російських пропагандистів провести телеміст "Треба поговорити" і закликав політиків припинити істерику.
- Нацрада з питань телебачення і радіомовлення заявила, що покарати канали та провайдерів за телеміст з РФ можна тільки після ефіру.