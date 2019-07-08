Кремль: Пропозицію Зеленського про зустріч з Путіним розглянуть

У Кремлі розглянуть пропозицію президента України Володимира Зеленського про зустріч в Мінську разом з президентом Росії Володимиром Путіним за участі президентів США і Франції та прем'єра Британії Терези Мей.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє російське видання ТАСС.

"Я поки не готовий відповідати, це абсолютно новий формат. Потрібно зрозуміти, чи є перспективи у такої зустрічі, потрібно зрозуміти, що це за новий формат пропонується. Це нова ініціатива. Безумовно, вона буде розглянута, але поки не можу дати якусь реакцію", - заявив Пєсков.

За його словами, США не є учасниками нормандського процесу і це ускладнює можливість проведення зустрічі такого формату.

"Як бути з мінськими домовленостями, під якими стоять підписи учасників нормандського процесу, але не стоять підписи ніяких представників США", - заявив прес-секретар.

8 липня Зеленський запропонував зустрітися у Мінську і говорити безпосередньо з Путіним, президентом США Дональдом Трампом, прем'єром Великобританії Терезою Мей, канцлером ФРН Ангелою Меркель, президентом Франції Еммануелем Макроном.

Про це президент заявив у відповідь на ідею телеканалу NewsOne, який входить в медіа-групу кума Путіна Віктора Медведчука провести телеміст "Треба поговорити" з російському пропагандистським каналом "Росія 24".

Відзначимо, що Кремль підтримує ініціативу про проведення телемосту між російським і українським телеканалами.

"Це ініціатива двох телеканалів, яку, з нашої точки зору, можна тільки вітати. Не дивлячись на всі політико-дипломатичні турбулентності між двома країнами, власне, спілкування народів двох країн ніхто не відміняв, це спілкування і прямо, і опосередковано триває", - сказав Пєсков.

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