Зеленський – Путіну: Треба поговорити? Давайте
Джерело: сторінка офісу президента Володимира Зеленського в Facebook
Президент Володимир Зеленський вважає, що замість телемосту з РФ треба говорити напряму з президентом країни-агресора Володимиром Путіним, і що він готовий до такої розмови за участю світових лідерів у Мінську.
Пряма мова (до Путіна звернувся російською): "Хочу обратиться к президенту РФ Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Давайте. Обсудим, чей Крым, и кого там нет на Донбассе".
"Компанию для разговора предлагаю следующую: я, вы, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мей, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске".
"Мы не меняем и не отказываемся ни от каких дипломатических форматов. Мы предлагаем поговорить. Ведь надо же поговорить, правда?"
"Анонсований телеміст – це просто дешевий, але небезпечний піар-хід перед виборами, мета якого – знову поділити нас, українців, на два табори".
"Я звертаюсь до усіх українців. Ми не табір, нас не треба ділити. Зараз вами просто маніпулюють політики, які дуже хочуть потрапити у парламент. Різниця між ними одна: первые будут грабить, а другі будуть грабувати. Прошу вас зберігати спокій та не піддаватись на провокації. Наша реакція буде відповідною".
"Окремо хочу звернутися до українських журналістів. Особливо до журналістів цих каналів. Хтось купив канали, але не вас. Ви не власність, ви не колекція Медведчука, не слуги Рабіновича. Ви – четверта влада. Ви теж слуги народу".
Історія питання:
- 7 липня ведучий програми "Вести недели" на російському пропагандистському каналі "Россия 24" Дмитро Кісельов анонсував проведення телемосту "Треба поговорити", який заплановано на 12 липня і відбудеться спільно з українським телеканалом NewsOne, який входить до медіа-групи кума Путіна Віктора Медведчука.
- Плани провести телеміст розкритикували у партіях "Європейська солідарність" Петра Порошенка та "Голос" Святослава Вакарчука. Зі зверненням проти аноносованого телемосту виступив і прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.
- 8 липня під будівлею телеканалу NewsOne активісти протестуватимуть проти телемосту з російськими пропагандистами з телеканалу "Россия 24".
- Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олександр Данилюк заявив, що відомство напрацьовує рішення щодо планів російських пропагандистів провести "телеміст" "Потрібно поговорити" і закликав політиків припинити істерику.
- Нацрада з питань телебачення і радіомовлення заявила, що покарати канали і провайдерів за телеміст пропаганди можна тільки після ефіру.