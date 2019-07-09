Мінський процес: Зеленський вніс кадрові зміни

Президент Володимир Зеленський уповноважив Романа Безсмертного представляти Україну в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи замість Олександра Моцика.

Про це йдеться в указі від 9 липня, оприлюдненому на сайті глави держави.

"На часткову зміну статті 1 указу президента України від 19 червня 2019 року № 414 "Питання забезпечення представництва України у Тристоронній контактній групі" уповноважити Безсмертного Романа Петровича представляти Україну у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи, увільнивши від виконання цих обов'язків О.Моцика", – йдеться в документі.

Безсмертний представляв Україну в політичній підгрупі ТКГ у 2015 році. У квітні 2016 року вийшов із Мінського процесу.

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