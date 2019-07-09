Мінський процес: Зеленський вніс кадрові зміни

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Вівторок, 9 липня 2019, 16:05

Президент Володимир Зеленський уповноважив Романа Безсмертного представляти Україну в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи замість Олександра Моцика.

Про це йдеться в указі від 9 липня, оприлюдненому на сайті глави держави.

"На часткову зміну статті 1 указу президента України від 19 червня 2019 року № 414 "Питання забезпечення представництва України у Тристоронній контактній групі" уповноважити Безсмертного Романа Петровича представляти Україну у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи, увільнивши від виконання цих обов'язків О.Моцика", – йдеться в документі.

Безсмертний представляв Україну в політичній підгрупі ТКГ у 2015 році. У квітні 2016 року вийшов із Мінського процесу.

Нагадаємо:

  • 3 червня президент Володимир Зеленський повернув у мінський переговорний процес другого президента України Леоніда Кучму.
  • Висловлювання Кучми щодо зняття економічної блокади з окупованих територій Донецької і Луганської областей та ідеї прописати в нових домовленостях про "режим тиші" в зоні збройного конфлікту норму "не стріляти у відповідь" викликали шквал критики.
  • 6 червня  речник президента Юлія Мендель зазначала, що Адміністрація президента Володимира Зеленського до 19 червня не буде оприлюднювати "дорожню карту" імплементації Мінських угод, доки Україна не узгодить її з європейськими партнерами.
  • Станом на 9 липня "дорожня карта" не оприлюднена.
  • 19 червня Зеленський призначив чотирьох уповноважених представників України в робочих підгрупах Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей.

Українська правда

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Теми: Мінські угоди Зеленський


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