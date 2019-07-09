Мінський процес: Зеленський вніс кадрові зміни
Президент Володимир Зеленський уповноважив Романа Безсмертного представляти Україну в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи замість Олександра Моцика.
Про це йдеться в указі від 9 липня, оприлюдненому на сайті глави держави.
"На часткову зміну статті 1 указу президента України від 19 червня 2019 року № 414 "Питання забезпечення представництва України у Тристоронній контактній групі" уповноважити Безсмертного Романа Петровича представляти Україну у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи, увільнивши від виконання цих обов'язків О.Моцика", – йдеться в документі.
Безсмертний представляв Україну в політичній підгрупі ТКГ у 2015 році. У квітні 2016 року вийшов із Мінського процесу.
Нагадаємо:
- 3 червня президент Володимир Зеленський повернув у мінський переговорний процес другого президента України Леоніда Кучму.
- Висловлювання Кучми щодо зняття економічної блокади з окупованих територій Донецької і Луганської областей та ідеї прописати в нових домовленостях про "режим тиші" в зоні збройного конфлікту норму "не стріляти у відповідь" викликали шквал критики.
- 6 червня речник президента Юлія Мендель зазначала, що Адміністрація президента Володимира Зеленського до 19 червня не буде оприлюднювати "дорожню карту" імплементації Мінських угод, доки Україна не узгодить її з європейськими партнерами.
- Станом на 9 липня "дорожня карта" не оприлюднена.
- 19 червня Зеленський призначив чотирьох уповноважених представників України в робочих підгрупах Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей.