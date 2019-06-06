У Зеленського поки не публікуватимуть дорожню карту "Мінська"
Адміністрація президента Володимира Зеленського до 19 червня не буде оприлюднювати "дорожню карту" імплементації Мінських угод, доки Україна не узгодить її з європейськими партнерами.
Про це 6 червня повідомила речник президента Юлія Мендель у Facebook.
"Дорожню карту президента ми не робимо поки публічною. По-перше, в України вже були прецеденти, коли наші ініціативи блокували, знаючи їх наперед", - сказала Мендель.
За її словами, наразі оприлюднювати карту занадто рано, адже це питання безпеки.
"По-друге, Україна має узгодити дорожню карту з нашими європейськими партнерами в рамках Нормандського формату", - додала вона.
За словами речниці Зеленського, до 19 червня карту не оприлюднять.
"Нині перед Україною стоять два найважливіші завдання: припинення вогню та повернення додому полонених українців", - додала вона.
Нагадаємо:
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