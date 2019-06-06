У Зеленського поки не публікуватимуть дорожню карту "Мінська"

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Четвер, 6 червня 2019, 17:21

Адміністрація президента Володимира Зеленського до 19 червня не буде оприлюднювати "дорожню карту" імплементації Мінських угод, доки Україна не узгодить її з європейськими партнерами.

Про це 6 червня повідомила речник президента Юлія Мендель у Facebook.

"Дорожню карту президента ми не робимо поки публічною. По-перше, в України вже були прецеденти, коли наші ініціативи блокували, знаючи їх наперед", - сказала Мендель.

За її словами, наразі оприлюднювати карту занадто рано, адже це питання безпеки.

"По-друге, Україна має узгодити дорожню карту з нашими європейськими партнерами в рамках Нормандського формату", - додала вона.

За словами речниці Зеленського, до 19 червня карту не оприлюднять.

"Нині перед Україною стоять два найважливіші завдання: припинення вогню та повернення додому полонених українців", - додала вона.

Нагадаємо:

  • В колишній Адміністрації президента вважали, що "Дорожня карта" імплементації Мінських угод повинна містити чіткі умови для призначення виборів на окупованих частинах Донецької й Луганської областей.
  • Президент Володимир Зеленський призначив Кучму представником інтересів України в Тристоронньої контактній групі з врегулювання на Донбасі.
  • 5 червня Кучма заявив про необхідність прописати в нових домовленостях про "режим тиші" в зоні збройного конфлікту норму "не стріляти у відповідь".
  • ТКГ на наступному засіданні в Мінську обговорить пропозицію Кучми зняти економічну блокаду з окупованих територій Донецької і Луганської областей.
  • На думку екс-президента Петра Порошенка, "українська сторона стане на коліна", якщо зніме блокаду з окупованих територій.
  • Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що зняття блокади з ОРДЛО підпадає під статтю про фінансування тероризму.

Українська правда

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Теми: Мінські угоди Зеленський


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