Апеляційний суд скасував перерахунок голосів на окрузі Пашинського

Апеляційний суд скасував рішення житомирського суду про перерахунок голосів у 64 окрузі, де до Верховної Ради балотувався Сергій Пашинський.

Про це повідомила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук на брифінгу..

"Нашим сильним головним болем були питання, пов’язані з 64 окружною виборчою комісією, де рішенням Житомирського окружного адміністративного суду було зобов’язано зробити перерахунок на всіх 299 дільничних виборчих комісіях", – заявила вона.

За словами голови ЦВК, це рішення мало б дуже серйозний вплив на час і порядок підбиття підсумків парламентських виборів, тому що стосувалося як одномандатного виборчого округу, так і загальнодержавного виборчого округу.

"Вчора Сьомий апеляційний адміністративний суд скасував означене рішення Житомирського окружного адміністративного суду. Дуже ретельно була розглянута справа – всі документи, всі докази…", – повідомила Сліпачук.

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