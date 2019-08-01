Апеляційний суд скасував перерахунок голосів на окрузі Пашинського

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Четвер, 1 серпня 2019, 11:55

Апеляційний суд скасував рішення житомирського суду про перерахунок голосів у 64 окрузі, де до Верховної Ради балотувався Сергій Пашинський.

Про це повідомила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук на брифінгу..

"Нашим сильним головним болем були питання, пов’язані з 64 окружною виборчою комісією, де рішенням Житомирського окружного адміністративного суду було зобов’язано зробити перерахунок на всіх 299 дільничних виборчих комісіях", – заявила вона.

За словами голови ЦВК, це рішення мало б дуже серйозний вплив на час і порядок підбиття підсумків парламентських виборів, тому що стосувалося як одномандатного виборчого округу, так і загальнодержавного виборчого округу.

"Вчора Сьомий апеляційний адміністративний суд скасував означене рішення Житомирського окружного адміністративного суду. Дуже ретельно була розглянута  справа – всі документи, всі докази…", – повідомила Сліпачук.

Доповнюється…  

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Теми: вибори ЦВК Пашинський Верховна Рада


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