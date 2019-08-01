Апеляційний суд скасував перерахунок голосів на окрузі Пашинського

Апеляційний суд скасував рішення житомирського суду про перерахунок голосів у 64 окрузі, де до Верховної Ради балотувався Сергій Пашинський.

Про це повідомила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук на брифінгу..

"Нашим сильним головним болем були питання, пов’язані з 64 окружною виборчою комісією, де рішенням Житомирського окружного адміністративного суду було зобов’язано зробити перерахунок на всіх 299 дільничних виборчих комісіях", – заявила вона.

За словами голови ЦВК, це рішення мало б дуже серйозний вплив на час і порядок підбиття підсумків парламентських виборів, тому що стосувалося як одномандатного виборчого округу, так і загальнодержавного виборчого округу.

"Вчора Сьомий апеляційний адміністративний суд скасував означене рішення Житомирського окружного адміністративного суду. Дуже ретельно була розглянута справа – всі документи, всі докази…", – повідомила Сліпачук.

За її словами, апеляційний суд врахував, що позивач використав усі можливості судового розгляду для захисту власних інтересів, мав усі можливості брати участь у виборах на рівних умовах і не довів наявності порушення його прав, а "той факт, що позивач не досяг успіху не є свідченням такого порушення".

Також, на думку суду, ситуація на окрузі не порушує право на вільне вираження думки народу у виборі до законодавчого органу.

"Інколи наші кандидати входять у запеклі юридичні баталії просто тому, що вони програли. І програли дійсно по фактах", – прокоментувала Сліпачук.

Голова ЦВК також повідомила, що 1 серпня Центрвиборчком отримав усі 17 уточнених протоколів по загальнодержавному виборчому округу і 44 уточнених протоколи в одномандатному.

"Сьогодні очікуємо ще 2 протоколи уточнені. На завтра в нас запланована 50 комісія, ми теж очікуємо її завтра з уточненим протоколом", – додала вона.

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