Апеляційний суд скасував перерахунок голосів на окрузі Пашинського
Апеляційний суд скасував рішення житомирського суду про перерахунок голосів у 64 окрузі, де до Верховної Ради балотувався Сергій Пашинський.
Про це повідомила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук на брифінгу..
"Нашим сильним головним болем були питання, пов’язані з 64 окружною виборчою комісією, де рішенням Житомирського окружного адміністративного суду було зобов’язано зробити перерахунок на всіх 299 дільничних виборчих комісіях", – заявила вона.
За словами голови ЦВК, це рішення мало б дуже серйозний вплив на час і порядок підбиття підсумків парламентських виборів, тому що стосувалося як одномандатного виборчого округу, так і загальнодержавного виборчого округу.
"Вчора Сьомий апеляційний адміністративний суд скасував означене рішення Житомирського окружного адміністративного суду. Дуже ретельно була розглянута справа – всі документи, всі докази…", – повідомила Сліпачук.
За її словами, апеляційний суд врахував, що позивач використав усі можливості судового розгляду для захисту власних інтересів, мав усі можливості брати участь у виборах на рівних умовах і не довів наявності порушення його прав, а "той факт, що позивач не досяг успіху не є свідченням такого порушення".
Також, на думку суду, ситуація на окрузі не порушує право на вільне вираження думки народу у виборі до законодавчого органу.
"Інколи наші кандидати входять у запеклі юридичні баталії просто тому, що вони програли. І програли дійсно по фактах", – прокоментувала Сліпачук.
Голова ЦВК також повідомила, що 1 серпня Центрвиборчком отримав усі 17 уточнених протоколів по загальнодержавному виборчому округу і 44 уточнених протоколи в одномандатному.
"Сьогодні очікуємо ще 2 протоколи уточнені. На завтра в нас запланована 50 комісія, ми теж очікуємо її завтра з уточненим протоколом", – додала вона.
Нагадаємо:
- Наступного дня після парламентських виборів, 22 липня, поліція направила у Коростень Житомирської області гелікоптер зі спецпідрозділом ТОР для охорони правопорядку під час підрахунку голосів у виборчому окрузі №64 і запобігання провокаціям під час транспортування протоколів від дільничних до окружної комісії.
- У результаті на окрузі №64 переміг самовисуванець Володимир Арешонков (член фракції БПП у Верховній Раді 8 скликання), який набрав 27,63% голосів. Кандидат від партії "Слуга народу" В'ячеслав Сігачов отримав 26,83%, а самовисуванець Сергій Пашинський (член фракції "Батьківщина") – 18,04% голосів.
- Втім, 27 липня Житомирський окружний адміністративний суд зобов'язав ОВК №64 (Коростень) перерахувати голоси на всіх виборчих дільницях округу.