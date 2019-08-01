Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Апеляційний суд скасував перерахунок голосів на окрузі Пашинського

Четвер, 1 серпня 2019, 11:55
Апеляційний суд скасував перерахунок голосів на окрузі Пашинського

Апеляційний суд скасував рішення житомирського суду про перерахунок голосів у 64 окрузі, де до Верховної Ради балотувався Сергій Пашинський.

Про це повідомила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук на брифінгу..

"Нашим сильним головним болем були питання, пов’язані з 64 окружною виборчою комісією, де рішенням Житомирського окружного адміністративного суду було зобов’язано зробити перерахунок на всіх 299 дільничних виборчих комісіях", – заявила вона.

За словами голови ЦВК, це рішення мало б дуже серйозний вплив на час і порядок підбиття підсумків парламентських виборів, тому що стосувалося як одномандатного виборчого округу, так і загальнодержавного виборчого округу.

"Вчора Сьомий апеляційний адміністративний суд скасував означене рішення Житомирського окружного адміністративного суду. Дуже ретельно була розглянута  справа – всі документи, всі докази…", – повідомила Сліпачук.

За її словами, апеляційний суд врахував, що позивач використав усі можливості судового розгляду для захисту власних інтересів, мав усі можливості брати участь у виборах на рівних умовах і не довів наявності порушення його прав, а "той факт, що позивач не досяг успіху не є свідченням такого порушення".

Також, на думку суду, ситуація на окрузі не порушує право на вільне вираження думки народу у виборі до законодавчого органу.

"Інколи наші кандидати входять у запеклі юридичні баталії просто тому, що вони програли. І програли дійсно по фактах", – прокоментувала Сліпачук.

Голова ЦВК також повідомила, що 1 серпня Центрвиборчком отримав усі 17 уточнених протоколів по загальнодержавному виборчому округу і 44 уточнених протоколи в одномандатному.

"Сьогодні очікуємо ще 2 протоколи уточнені. На завтра в нас запланована 50 комісія, ми теж очікуємо її завтра з уточненим протоколом", – додала вона.

Нагадаємо:

  • Наступного дня після парламентських виборів, 22 липня, поліція направила у Коростень Житомирської області гелікоптер зі спецпідрозділом ТОР для охорони правопорядку під час підрахунку голосів у виборчому окрузі №64 і запобігання провокаціям під час транспортування протоколів від дільничних до окружної комісії.
  • У результаті на окрузі №64 переміг самовисуванець Володимир Арешонков (член фракції БПП у Верховній Раді 8 скликання), який набрав 27,63% голосів. Кандидат від партії "Слуга народу" В'ячеслав Сігачов отримав 26,83%, а самовисуванець Сергій Пашинський (член фракції "Батьківщина") – 18,04% голосів.
  • Втім, 27 липня Житомирський окружний адміністративний суд зобов'язав ОВК №64 (Коростень) перерахувати голоси на всіх виборчих дільницях округу.

Українська правда, доповнено

"Українська правда" у Threads

Теми: вибориЦВКПашинськийВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Усі новини...
вибори
Прем'єр Польщі підтвердив плани про одночасні вибори та референдум щодо міграції
Росія може відкласти "вибори" на окупованих територіях, якщо ситуація погіршиться − ЦВК
Потенційний кандидат у президенти США приїхав в Україну і зустрівся із Зеленським
Останні новини
18:53
"Добре, якби він його вбив": Кадиров знову похвалив сина за побиття людини
18:43
Росія скерувала на Нікополь дрон-камікадзе та обстріляла з артилерії, є поранена
18:37
Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку
18:30
"Святий Отче, молися за нас": Папі Римському передали прапор України. ФОТО
18:10
Прем’єр Іспанії хоче відкриття переговорів з Україною про вступ в ЄС до кінця року
18:00
Датчики дихання: у США з'являться технології, які завадять водити авто напідпитку
17:47
Італійські шахи, годинники і кришталевий посуд: ЗМІ поцікавилися, на що Генштаб ЗСУ витрачає кошти
17:44
Оголосили фіналістів та володарів спецвідзнак Премії Шевельова 2023
17:40
відеоМінцифри вдосконалило мапу з Пунктами незламності в "Дії"
17:34
Соцмережа X цьогоріч не досягне цілей по доходах від реклами – Bloomberg
Усі новини...
Реклама: