Суд двічі відмовився арештовувати майно Ющенка

Джерело: "Судовий репортер" з посиланням на ухвали суду

Печерський суд Києва двічі відмовив слідчому Генеральної прокуратури в клопотанні про арешт майна колишнього президента Віктора Ющенка.

Деталі: Суд відмовлявся арештувати майно Ющенка 9 липня, а потім ще 25 липня.

Слідчий просив арештувати майно Ющенка з метою забезпечення можливої його конфіскації у майбутньому. Але суд не отримав даних, що Ющенко намагається відчужити своє майно.

Серед майна Ющенка, яке просили арештувати, – чотири земельні ділянки на території Старобезрадичівської сільради в Київській області, половина із 17 ділянок в Нових Безрадичах, кафе з житловим приміщенням, житловий будинок, з господарськими будівлями та спорудами і ще один житловий будинок.

Що було раніше: 24 травня 2019 року Ющенку склали письмове повідомлення про підозру у заволодінні держмайном в особливо великих розмірах за попередньо змовою групою осіб шляхом зловживання службовим становищем.

Йдеться про заволодіння комплексом відпочинку "Пуща Водиця" урочища "Межигір’я" за попередньою змовою групою осіб з прем’єр – міністром, міністром охорони навколишнього середовища і головою НАК "Надра України".

Вартість майна оцінюється у 540 млн грн. Але суд не отримав жодних документів на підтвердження цього. Крім того у договорах міни між ТОВ "Медінвесттрейд" і "НАК "Надра України" зазначено вартість 93 млн і 91,7 млн грн.

28 травня постановою прокурора матеріали щодо Ющенка виділено в окреме провадження.

Суддя, який приймав рішення 25 липня, вважає, що оскільки після виділення матеріалів йдеться про кримінальне провадження 2019 року, то справа підслідна НАБУ, а порушення правил підслідності тягне за собою визнання доказів недопустимими.

Крім того, розпорядження президента Ющенка 2007 року не скасоване, а договір між ТОВ "Медінвесттрейд" та "НАК "Надра України" 2007 року незаконним в судовому порядку не визнавався.

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