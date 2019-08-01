Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд двічі відмовився арештовувати майно Ющенка

Четвер, 1 серпня 2019, 12:16

Джерело: "Судовий репортер" з посиланням на ухвали суду

Печерський суд Києва двічі відмовив слідчому Генеральної прокуратури в клопотанні про арешт майна колишнього президента Віктора Ющенка.

Деталі: Суд відмовлявся арештувати майно Ющенка 9 липня, а потім ще 25 липня.

Слідчий просив арештувати майно Ющенка з метою забезпечення можливої його конфіскації у майбутньому. Але суд не отримав даних, що Ющенко намагається відчужити своє майно.

Серед майна Ющенка, яке просили арештувати, – чотири земельні ділянки на території Старобезрадичівської сільради в Київській області, половина із 17 ділянок в Нових Безрадичах, кафе з житловим приміщенням, житловий будинок, з господарськими будівлями та спорудами і ще один житловий будинок.

Що було раніше: 24 травня 2019 року Ющенку склали письмове повідомлення про підозру у заволодінні держмайном в особливо великих розмірах за попередньо змовою групою осіб шляхом зловживання службовим становищем.

Йдеться про заволодіння комплексом відпочинку "Пуща Водиця" урочища "Межигір’я" за попередньою змовою групою осіб з прем’єр – міністром, міністром охорони навколишнього середовища і головою НАК "Надра України".

Вартість майна оцінюється у 540 млн грн. Але суд не отримав жодних документів на підтвердження цього. Крім того у договорах міни між ТОВ "Медінвесттрейд" і "НАК "Надра України" зазначено вартість 93 млн і 91,7 млн грн. 

28 травня постановою прокурора матеріали щодо Ющенка виділено в окреме провадження.

Суддя, який приймав рішення 25 липня, вважає, що оскільки після виділення матеріалів йдеться про кримінальне провадження 2019 року, то справа підслідна НАБУ, а порушення правил підслідності тягне за собою визнання доказів недопустимими.

Крім того, розпорядження президента Ющенка 2007 року не скасоване, а договір між ТОВ "Медінвесттрейд" та "НАК "Надра України" 2007 року незаконним в судовому порядку не визнавався.

Історія питання:                                                                                                  

  • Генеральна прокуратура висунула екс-президенту Віктору Ющенку підозру в розтраті майна у рамках справи про резиденцію "Межигір'я", яка була виведена з державної власності у 2007 році.
  • Ющенко відкидає звинувачення Генеральної прокуратури. Він уже був на допиті в ГПУ.
  • 5 липня стало відомо, що ГПУ просить суд накласти арешт на майно Ющенка.

Теми: Ющенкосуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Усі новини...
Ющенко
Віктор Ющенко: Я за колапс Росії молюся кожен день
Ющенко порівняв ситуацію в Україні з Афганістаном
Ющенко: Путін уже програв, але ми ще не виграли
Останні новини
18:53
"Добре, якби він його вбив": Кадиров знову похвалив сина за побиття людини
18:43
Росія скерувала на Нікополь дрон-камікадзе та обстріляла з артилерії, є поранена
18:37
Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку
18:30
"Святий Отче, молися за нас": Папі Римському передали прапор України. ФОТО
18:10
Прем’єр Іспанії хоче відкриття переговорів з Україною про вступ в ЄС до кінця року
18:00
Датчики дихання: у США з'являться технології, які завадять водити авто напідпитку
17:47
Італійські шахи, годинники і кришталевий посуд: ЗМІ поцікавилися, на що Генштаб ЗСУ витрачає кошти
17:44
Оголосили фіналістів та володарів спецвідзнак Премії Шевельова 2023
17:40
відеоМінцифри вдосконалило мапу з Пунктами незламності в "Дії"
17:34
Соцмережа X цьогоріч не досягне цілей по доходах від реклами – Bloomberg
Усі новини...
Реклама: