З другої спроби ДБР все ж допитало Кличка

Джерело: "Українська правда"

Державне бюро розслідувань 31 липня допитало київського міського голову Віталія Кличка.

Речниця ДБР Анжеліка Іванова: "Був допитаний у провадженні щодо можливих незаконних дій під час укладення договору оренди земельної ділянки для будівництва житлового будинку у Києві".

Деталі: Кличка допитали як свідка. Жодної підозри у справі наразі не оголошено.

У цьому ж провадженні мера столиці викликали раніше на 26 липня, одна він тоді не прийшов. Виклик на 31 липня був повторним.

У ДБР не повідомляють деталей кримінального провадження, зокрема, про договір оренди, який досліджують.

Що було раніше: 26 липня Кличко заявив, що не піде на допит у ДБР. Директор відомства повідомив, що не прийшов навіть юрист міського голови.

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