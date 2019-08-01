З другої спроби ДБР все ж допитало Кличка

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Четвер, 1 серпня 2019, 17:30

Джерело: "Українська правда"

Державне бюро розслідувань 31 липня допитало київського міського голову Віталія Кличка.

Речниця ДБР Анжеліка Іванова: "Був допитаний у провадженні щодо можливих незаконних дій під час укладення договору оренди земельної ділянки для будівництва житлового будинку у Києві".

Деталі: Кличка допитали як свідка. Жодної підозри у справі наразі не оголошено.

У цьому ж провадженні мера столиці викликали раніше на 26 липня, одна він тоді не прийшов. Виклик на 31 липня був повторним. 

У ДБР не повідомляють деталей кримінального провадження, зокрема, про договір оренди, який досліджують.

Що було раніше: 26 липня Кличко заявив, що не піде на допит у ДБР. Директор відомства повідомив, що не прийшов навіть юрист міського голови.

Історія питання:

  • Державне бюро розслідувань викликало Віталія Кличка на 26 липня на допит у провадженні щодо "можливих неправомірних дій під час укладання договору оренди земельної ділянки для будівництва і оренди житлового будинку".
  • Кличко заявляв, що за цим викликом стоїть колишній заступник голови Адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрій Портнов. Столичний голова назвав нісенітницею інформацію про кримінальне провадження щодо себе.
  • Паралельно президент Володимир Зеленський намагається усунути Віталія Кличка з посади керівника Київської міської держадміністрації, яку він поєднує разом із виборною посадою міського голови.

Соня Лукашова, УП

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Теми: Кличко Київ ДБР


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