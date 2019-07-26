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Кличко: У ДБР на мене дві заяви, я туди не піду

П'ятниця, 26 липня 2019, 13:51

Джерело: заява Віталія Кличка на брифінгу у Києві.

Міський голова Києві Віталій Кличко не піде на допит у Державне бюро розслідувань

Його викликали на допит на 26 липня як свідка.

Пряма мова: "Дійсно, в якості свідка мене викликали у якійсь справі – справі, яка булла подана представниками минулої влади, представниками Адміністрації президента Януковича.

По справах, які надумані. Я переконаний, що в найближчий час ДБР зможе дати відповідь на це питання, бо вони (справи – ред.), як то кажуть, "выеденного яйца не стоят".

Я не буду іти в ДБР, туди прийде мій представник – юрист, який зможе дати чіткі відповіді на всі питання.

Я ознайомився з цими справами. Там два подання. У найближчий час ДБР, я переконаний, зможе відповісти на всі ваші питання.  

Вони (справи) – мильна бульбашка, не більше, зроблена умисно для медіаефекту".

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба о 14:47 повідомив у Telegram-каналі, що навіть юрист Кличка не прийшов на допит:

"Ані Віталій Кличко, ані його представники не прийшли до ДБР.

Мер столиці був викликаний сьогодні для надання показів у статусі свідка у провадженні щодо можливих незаконних дій під час укладення договору оренди земельної ділянки для будівництва та експлуатації житлового будинку в Києві.

Що далі? Відповідно до КПК, ми направимо пану Кличку повістку на повторний допит та сподіватимемося, що він прийде та розповість слідству свою позицію".

Історія питання:

  • Державне бюро розслідувань викликало Віталія Кличка на 26 липня на допит у провадженні щодо "можливих неправомірних дій під час укладання договору оренди земельної ділянки для будівництва і оренди житлового будинку".
  • Кличко заявляв, що за цим викликом стоїть колишній заступник голови Адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрій Портнов. Столичний голова назвав нісенітницею інформацію про кримінальне провадження щодо себе.
  • Паралельно президент Володимир Зеленський намагається усунути Віталія Кличка з посади керівника Київської міської держадміністрації, яку він поєднує разом із виборною посадою міського голови.
  • Юрист Андрій Портнов перебуває у товариських відносинах із керівником Офісу президента Зеленського Андрієм Богданом, який теж працював юристом. Портнов повернувся в Україну після обрання Зеленського президентом.

Олена Рощенко, УП, доповнено
Теми: Віталій КличкоДБРПортнов
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