Кличко: Богдан назвав дві особи, з якими я маю узгоджувати дії
Джерело: заява Віталія Кличка на прес-конференції.
Міський голова Києва Віталій Кличко заявляє, що команда президента Володимира Зеленського намагалася підпорядкувати його своїм людям – Андрію Вавришу чи Олександру Ткаченку..
Пряма мова: "У мене відбулася зустріч із керівником Офісу президента, мені потім поступив дзвінок – і пан Богдан заявив, що я повинен корегувати свої дії щодо процесів у місті з двома персоналіями – я можу вибирати, з тим чи іншим. Було озвучено прізвища Вавриш і Ткаченко. Цей дзвінок був десь два чи три тижні тому"
Деталі: На це Кличко запитав у Богдана, які офіційні посади мають ці люди, щоб брати участь у консультаціях.
"Після цього я також отримав дзвінок від пана Вавриша, ми зустрілися. Ми обговорювали можливість переїзду Офісу президента з Банкової в "Український дім" на Європейській площі", – заявив столичний мер
Кличко нагадав, що "Український дім" не є власністю громади, а підпорядковується Державному управлінню справами президента.
"Всі дії, які потрібно зробити для переїзду, – якщо потрібно буде допомогти, мерія зробить усе, щоб це відбулося якнайшвидше, Я це озвучив – більше я не зустрічався по цьому питанню", – заявив він.
На запитання щодо чуток про можливе висування гендиректора "1+1 Media" Олександра Ткаченка в мери Кличко відповів: "Він особисто мені це не заявляв".
На закиди Ткаченка про те, що за каденції Кличка Вадим Столар мав вирішальну роль у муніципалітеті, що призвело до реалізації корупційних забудовних схем, мер відповів:
"Постійно йдуть маніпуляції. Жодна людина не впливає на мене для прийняття рішень – тільки воля киян. Я працюю виключно в законодавчому полі.
Столар не є чиновником Київської міської адміністрації, він не є депутатом Київради –таким чином, він не може впливати на рішення у місті Києві.
Уся інформація про те, що Кличко не керує містом – це чиста маніпуляція. Приймаються рішення виключно в моєму кабінеті і я персонально несу за них відповідальність".
Знати більше: Києве мій! Як Зеленський збирається посунути Кличка
Історія питання:
- На початку липня стало відомо, що новий президент хоче розділити повноваження міського голови Києва та керівника Київської міської держадміністрації, аби призначити керівником КМДА свою людину. Цю тему Володимир Зеленський обговорював із Віталієм Кличком.
- Кличко заявляв, що ініціюватиме дострокові вибори мера столиці, якщо Верховна Рада прийме рішення про розподіл повноважень мера та голови КМДА
- 24 липня президент Володимир Зеленський попросив Кабінет міністрів звільнити Віталія Кличка з посади голови Київської міської адміністрації.
- За даними "Української правди", у партії "Слуга народу" розглядають дві кандидатури на пост голови КМДА: Олександр Ткаченко (гендиректор холдингу "1+1 Media", власником якого є олігарх Ігор Коломойський) та Андрій Холодов (бізнесмен, кум дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко).
- Андрій Вавриш – колишній посадовець Київської міської держадміністрації, один із найбільших забудовників у столиці і співавтор концепції переїзду Офісу президента до "Українського дому" – заявив, що не планує повертатися у владу.
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