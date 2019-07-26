Кличко: Богдан назвав дві особи, з якими я маю узгоджувати дії  

Джерело: заява Віталія Кличка на прес-конференції.

Міський голова Києва Віталій Кличко заявляє, що команда президента Володимира Зеленського намагалася підпорядкувати його своїм людям – Андрію Вавришу чи Олександру Ткаченку..

Пряма мова: "У мене відбулася зустріч із керівником Офісу президента, мені потім поступив дзвінок – і пан Богдан заявив, що я повинен корегувати свої дії щодо процесів у місті з двома персоналіями – я можу вибирати, з тим чи іншим. Було озвучено прізвища Вавриш і Ткаченко. Цей дзвінок був десь два чи три тижні тому"

Деталі: На це Кличко запитав у Богдана, які офіційні посади мають ці люди, щоб брати участь у консультаціях.

"Після цього я також отримав дзвінок від пана Вавриша, ми зустрілися. Ми обговорювали можливість переїзду Офісу президента з Банкової в "Український дім" на Європейській площі", – заявив столичний мер

Кличко нагадав, що "Український дім" не є власністю громади, а підпорядковується Державному управлінню справами президента.

"Всі дії, які потрібно зробити для переїзду, – якщо потрібно буде допомогти, мерія зробить усе, щоб це відбулося якнайшвидше, Я це озвучив – більше я не зустрічався по цьому питанню", – заявив він.

На запитання щодо чуток про можливе висування гендиректора "1+1 Media" Олександра Ткаченка в мери Кличко відповів: "Він особисто мені це не заявляв".

На закиди Ткаченка про те, що за каденції Кличка Вадим Столар мав вирішальну роль у муніципалітеті, що призвело до реалізації корупційних забудовних схем, мер відповів:

"Постійно йдуть маніпуляції. Жодна людина не впливає на мене для прийняття рішень – тільки воля киян. Я працюю виключно в законодавчому полі.

Столар не є чиновником Київської міської адміністрації, він не є депутатом Київради –таким чином, він не може впливати на рішення у місті Києві.

Уся інформація про те, що Кличко не керує містом – це чиста маніпуляція. Приймаються рішення виключно в моєму кабінеті і я персонально несу за них відповідальність".

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