Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кличко: Богдан назвав дві особи, з якими я маю узгоджувати дії  

П'ятниця, 26 липня 2019, 12:34

Джерело: заява Віталія Кличка на прес-конференції.

Міський голова Києва Віталій Кличко заявляє, що команда президента Володимира Зеленського намагалася підпорядкувати його своїм людям – Андрію Вавришу чи Олександру Ткаченку..

Пряма мова: "У мене відбулася зустріч із керівником Офісу президента, мені потім поступив дзвінок – і пан Богдан заявив, що я повинен корегувати свої дії щодо процесів у місті з двома персоналіями – я можу вибирати, з тим чи іншим. Було озвучено прізвища Вавриш і Ткаченко. Цей дзвінок був десь два чи три тижні тому"

Деталі: На це Кличко запитав у Богдана, які офіційні посади мають ці люди, щоб брати участь у консультаціях.

"Після цього я також отримав дзвінок від пана Вавриша, ми зустрілися. Ми обговорювали можливість переїзду Офісу президента з Банкової в "Український дім" на Європейській площі", – заявив столичний мер

Кличко нагадав, що "Український дім" не є власністю громади, а підпорядковується Державному управлінню справами президента.

"Всі дії, які потрібно зробити для переїзду, – якщо потрібно буде допомогти, мерія зробить усе, щоб це відбулося якнайшвидше, Я це озвучив – більше я не зустрічався по цьому питанню", – заявив він.

На запитання щодо чуток про можливе висування гендиректора "1+1 Media" Олександра Ткаченка в мери Кличко відповів: "Він особисто мені це не заявляв".

На закиди Ткаченка про те, що за каденції Кличка Вадим Столар мав вирішальну роль у муніципалітеті, що призвело до реалізації корупційних забудовних схем, мер відповів:

"Постійно йдуть маніпуляції. Жодна людина не впливає на мене для прийняття рішень – тільки воля киян. Я працюю виключно в законодавчому полі.

Столар не є чиновником Київської міської адміністрації, він не є депутатом Київради –таким чином, він не може впливати на рішення у місті Києві.

Уся інформація про те, що Кличко не керує містом – це чиста маніпуляція. Приймаються рішення виключно в моєму кабінеті і я персонально несу за них відповідальність".

Знати більше: Києве мій! Як Зеленський збирається посунути Кличка 

Історія питання:

  • На початку липня стало відомо, що новий президент хоче розділити повноваження міського голови Києва та керівника Київської міської держадміністрації, аби призначити керівником КМДА свою людину. Цю тему Володимир Зеленський обговорював із Віталієм Кличком.
  • Кличко заявляв, що ініціюватиме дострокові вибори мера столиці, якщо Верховна Рада прийме рішення про розподіл повноважень мера та голови КМДА
  • 24 липня президент Володимир Зеленський попросив Кабінет міністрів звільнити Віталія Кличка з посади голови Київської міської адміністрації.
  • За даними "Української правди", у партії "Слуга народу" розглядають дві кандидатури на пост голови КМДА: Олександр Ткаченко (гендиректор холдингу "1+1 Media", власником якого є олігарх Ігор Коломойський) та Андрій Холодов (бізнесмен, кум дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко).
  • Андрій Вавриш – колишній посадовець Київської міської держадміністрації, один із найбільших забудовників у столиці і співавтор концепції переїзду Офісу президента до "Українського дому" – заявив, що не планує повертатися у владу.

УП, виправлено

"Українська правда" у Threads

Теми: Віталій КличкоКиївБогданТкаченкоЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
Віталій Кличко
Після сходження на Еверест главу "Київміськбуду" відсторонили: в компанії проведуть аудит 
Кабмін оголосив догани Кличку, Попку і кільком головам РДА в Києві
Кличко заявив про тиск на себе: натякнув на "центральну владу"
Останні новини
17:40
відеоМінцифри вдосконалило мапу з Пунктами незламності в "Дії"
17:34
Соцмережа X цьогоріч не досягне цілей по доходах від реклами – Bloomberg
17:18
У Японії чоловік підірвав свою квартиру, намагаючись вбити таргана
17:12
Українці придбанням житла цікавляться, але купують обережно: підсумки ринку нерухомості - 2023
16:55
Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд
16:50
Про упередження щодо ЛГБТ. Вийшов трейлер комедії "Уроки толерантності"
16:45
Лідери головних партійних груп ЄС просять Брюссель не "розморожувати" мільярди для Угорщини
16:33
Голова Євроради перед самітом ЄС закликав виконати зобов’язання перед Україною
16:32
Вирощування ялинок на фермах може допомогти дикій природі – екологи
16:17
інфографікаАмериканські компанії найбільше допомагають Росії робити зброю
Усі новини...
Реклама: