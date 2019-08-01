Слідом за Денісовою на допит викликали голову Державної судової адміністрації

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Четвер, 1 серпня 2019, 18:19

Генеральна прокуратура викликає голову Державної судової адміністрації Зіновія Холоднюка на допит на 9 серпня.

Повістку опубліковано у четвер на сайті Генпрокуратури.

Холоднюк викликається на допит на 11:00 в управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури для проведення процесуальних дій як свідка у справі про можливе втручання суддів Окружного адмінсуду Києва в діяльність держорганів.

Нагадаємо:

  • Раніше уповноважену Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова отримала виклик на допит до Генеральної прокуратури.
  • Національне антикорупційне бюро оприлюднило записи розмов, на яких нібито судді Окружного адміністративного суду Києва, які фігурують у справі про втручання суду в роботу інших органів влади.
  • За версією слідства, голова Окружного адмінсуду Павло Вовк хотів уникнути кваліфікаційного оцінювання і для цього "почав створювати штучні перешкоди у діяльності окремих членів ВККС".
  • Правоохоронці підготували підозри керівництву та 4 суддям ОАСК.

Українська правда

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Теми: допит суд


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