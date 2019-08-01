Слідом за Денісовою на допит викликали голову Державної судової адміністрації
Четвер, 1 серпня 2019, 18:19
Генеральна прокуратура викликає голову Державної судової адміністрації Зіновія Холоднюка на допит на 9 серпня.
Повістку опубліковано у четвер на сайті Генпрокуратури.
Холоднюк викликається на допит на 11:00 в управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури для проведення процесуальних дій як свідка у справі про можливе втручання суддів Окружного адмінсуду Києва в діяльність держорганів.
Нагадаємо:
- Раніше уповноважену Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова отримала виклик на допит до Генеральної прокуратури.
- Національне антикорупційне бюро оприлюднило записи розмов, на яких нібито судді Окружного адміністративного суду Києва, які фігурують у справі про втручання суду в роботу інших органів влади.
- За версією слідства, голова Окружного адмінсуду Павло Вовк хотів уникнути кваліфікаційного оцінювання і для цього "почав створювати штучні перешкоди у діяльності окремих членів ВККС".
- Правоохоронці підготували підозри керівництву та 4 суддям ОАСК.
Українська правда