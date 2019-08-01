Слідом за Денісовою на допит викликали голову Державної судової адміністрації

Генеральна прокуратура викликає голову Державної судової адміністрації Зіновія Холоднюка на допит на 9 серпня.

Повістку опубліковано у четвер на сайті Генпрокуратури.

Холоднюк викликається на допит на 11:00 в управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури для проведення процесуальних дій як свідка у справі про можливе втручання суддів Окружного адмінсуду Києва в діяльність держорганів.

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