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Денісову викликали на допит до ГПУ – адвокат

Середа, 31 липня 2019, 18:14

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова отримала виклик на допит до Генеральної прокуратури.

Про це 31 липня заявив адвокат омбудсмена Андрій Тарасов в ефірі "Радіо Свобода".

"Ми вже отримали відповідну повістку від Генеральної прокуратури вчора (30 липня – ред.), готуємося йти на допит", – вказав Тарасов.

При цьому, адвокат відмовився відповісти на запитання про дату допиту, оскільки "це таємниця слідства".

Водночас, сайт ГПУ наразі немає інформації про виклик Денісової.

Адвокат також відмовився коментувати зміст записів розмов нібито суддів ОАСК, які оприлюднило НАБУ.

"Наскільки я розумію щодо цих записів, то це докази в кримінальному провадженні. Саме суд, якщо ця справа дійде до суду, буде надавати юридичну оцінку цим доказам, зокрема, і щодо їх допустимості та ідентичності. Поки що нема що коментувати", – сказав адвокат Денісової.

Щодо оскарження рішень НАЗК, то за словами адвоката, НАЗК у 2018 році провело повну перевірку декларацій Денісової за 2015, 2016 і 2017 роки.

"Вони знайшли там, на їхню думку, певні порушення і ухвалили рішення про звернення до НАБУ про порушення кримінального провадження щодо неправомірного декларування. Ці рішення були оскаржені нами ще в 2018 році в адміністративному суді. Суд… у червні 2019 року ухвалив відповідне рішення. Щодо перебігу цієї справи, то ні я, ні уповноважена до суддів адміністративного суду не зверталися щодо пришвидшення або позитивного вирішення спору. Все йшло так, як має за процесом іти", – додав Тарасов.

Нагадаємо:

  • Раніше Національне антикорупційне бюро оприлюднило записи розмов, на яких нібито судді Окружного адміністративного суду Києва, які фігурують у справі про втручання суду в роботу інших органів влади.
  • У записах йшлося і про Денісову. Зокрема, з цих переговорів випливає, що Денісова подала позов до Окружного адмінсуду про скасування рішень НАЗК проти неї, після чого Вовк "переконав" Денісову звільнити члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів Андрія Козлова, призначеного за квотою омбудсмена.
  • За версією слідства, голова Окружного адмінсуду Павло Вовк хотів уникнути кваліфікаційного оцінювання і для цього "почав створювати штучні перешкоди у діяльності окремих членів ВККС".
  • Правоохоронці підготували підозри керівництву та 4 суддям ОАСК.
  • 29 липня партія "Голос" закликала президента Володимира Зеленського відреагувати на ситуацію з окружним адмінсудом Києва і вирішити питання щодо звільнення Денісової.

"Українська правда" у Threads

Теми: омбудсмен
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