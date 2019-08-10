КНДР запустила дві ракети в бік Японського моря

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Субота, 10 серпня 2019, 06:42

У суботу, 10 серпня, Північна Корея запустила дві балістичні ракети малої дальності біля свого східного узбережжя.

Про це повідомили військові Південної Кореї, передає Yonhap.

Снаряди були запущені з міста Хамхін в бік Японського моря. Запуск став четвертим за останні 10 днів.

Нагадаємо:

  • Військові КНДР заявили, що провели випробування нової ракетної системи.
  • Дізнавшись про результат стрільби, Кім Чен Ин сказав - "Ракета дуже велика, і це стане неминучим лихом для сил, які стають метою зброї".

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Теми: КНДР


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