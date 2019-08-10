КНДР запустила дві ракети в бік Японського моря

У суботу, 10 серпня, Північна Корея запустила дві балістичні ракети малої дальності біля свого східного узбережжя.

Про це повідомили військові Південної Кореї, передає Yonhap.

Снаряди були запущені з міста Хамхін в бік Японського моря. Запуск став четвертим за останні 10 днів.

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