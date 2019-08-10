КНДР запустила две ракеты в сторону Японского моря
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Суббота, 10 августа 2019, 06:42
В субботу, 10 августа, Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности у своего восточного побережья.
Об этом сообщили военные Южной Кореи, передает Yonhap.
Снаряды были запущены из города Хамхын в сторону Японского моря. Запуск стал четвертым за последние 10 дней.
Напомним:
- Военные КНДР заявили, что провели испытания новой ракетной системы.
- Узнав о результате стрельбы, Ким Чен Ын сказал - "Ракета очень велика, и она станет неизбежным бедствием для сил, становящихся целью оружия".
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