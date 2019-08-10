КНДР запустила две ракеты в сторону Японского моря

В субботу, 10 августа, Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности у своего восточного побережья.

Об этом сообщили военные Южной Кореи, передает Yonhap.

Снаряды были запущены из города Хамхын в сторону Японского моря. Запуск стал четвертым за последние 10 дней.

Напомним: