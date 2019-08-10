Вибух на полігоні в РФ: загинуло 5 співробітників "Росатома"

Джерело: сайт "Росатома"

Внаслідок вибуху на військовому полігоні в Архангельській області Росії загинуло 5 співробітників держкорпорації "Росатом", ще троє постраждали.

Деталі: У корпорації повідомили, що трагедія сталася в період робіт, пов'язаних з інженерно-технічним супроводом ізотопних джерел живлення на рідинній руховій установці.

Всі постраждалі доставлені до спеціалізованого медичного закладу, їм надається необхідна допомога. Вони отримали травми і опіки різного ступеня тяжкості.

Що було раніше: 8 серпня Міноборони РФ повідомило, що в Архангельській області під час вибуху на військовому полігоні постраждали шестеро людей, двоє загинули. У міністерстві стверджували, що після НП ніяких викидів шкідливих речовин в атмосферу не було, радіаційний фон в нормі.

Довідка: Державна корпорація з атомної енергії "Росатом" — російський державний холдинг, що об'єднує понад 360 підприємств атомної галузі. До складу "Росатома" входять усі цивільні атомні компанії Росії, підприємства ядерного збройового комплексу, науково-дослідні організації, а також атомний криголамний флот.