Взрыв на полигоне в РФ: погибло 5 сотрудников "Росатома"

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Суббота, 10 августа 2019, 09:28

Источник: сайт "Росатома"

В результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области России погибло 5 сотрудников госкорпорации "Росатом", еще трое пострадали.

Детали: В корпорации сообщили, что трагедия произошла в период работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке.

Все пострадавшие доставлены в специализированное медицинское учреждение, им оказывается необходимая помощь. Они получили травмы и ожоги различной степени тяжести.

Что было ранее: 8 августа Минобороны РФ сообщило, что в Архангельской области при взрыве на военном полигоне пострадали шесть человек, двое погибли. В министерстве утверждали, что после ЧП никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было, радиационный фон в норме.

Справка: Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" — российский государственный холдинг, объединяющий более 360 предприятий атомной отрасли. В состав "Росатома" входят все гражданские атомные компании России, предприятия ядерного оружейного комплекса, научно-исследовательские организации, а также атомный ледокольный флот.

Украинская правда

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Темы: Росcия взрыв


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