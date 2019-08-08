Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В России произошел взрыв на военном полигоне, есть погибшие

Четверг, 8 августа 2019, 14:02

В Архангельской области России при взрыве на военном полигоне пострадали шесть человек, двое погибли.

Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны РФ.

"При испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв и возгорание изделия. В результате происшествия получили травмы различной степени тяжести шесть представителей Минобороны и предприятия-разработчика. Два специалиста от полученных ранений скончались", - заявили в российском ведомстве.

В агентстве отметили, что в минобороны не уточнили, входят ли двое погибших в общее число из шести пострадавших.

Сообщается, что все раненые доставлены в больницы, в каком состоянии они находятся, не сообщается.

В Минобороны РФ утверждают, что после ЧП никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было, радиационный фон в норме.

В Архангельской областной больнице агентству сообщили, что в район села Ненокса, где произошел взрыв на полигоне, вылетел вертолет с двумя бригадами врачей.

Напомним:

  • 5 августа на складе материально-технического обеспечения воинской части в Красноярском крае России загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам.
  • Замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков заявил, что по предварительным данным, причиной пожара и взрывов на складе боеприпасов в Ачинском районе мог быть человеческий фактор.

Темы: РосcияМиноборонывзрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Все новости...
Росcия
Они нам не нужны – ОП о "покушении" на Симоньян и Собчак
Терехов: Предварительно есть "прилеты" в центре Харькова
В Харькове прогремели взрывы
Последние новости
11:16
МВФ не понравилось, как Молдова заменила главу Нацбанка на румынского сенатора
11:02
Китай простимулирует экономику на 140 миллиардов долларов
10:51
фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС
10:50
Когда колядовать, засевать и щедровать по новому календарю: даты
10:34
Российские войска в Приднестровье устроили несанкционированные учения
10:20
обновленоВ Кривом Роге и Кропивницком раздавались взрывы - СМИ
10:07
Окупанти перекрили Кримський міст, на півострові ракетна небезпека
10:00
Человеческие слезы содержат вещество, которое уменьшает агрессию - исследование
09:51
Американец погиб от рук боевиков ХАМАС, Байден отреагировал
09:35
Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев
Все новости...
Реклама: